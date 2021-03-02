【本報訊】香港民意研究所公佈最新民調，特首林鄭月娥最新評分為33.9分，較2月初高2.9分，但仍有近四成受訪市民給予零分。民研副行政總裁鍾劍華指，在普遍政府民望有回升之際，仍有四成受訪者給予林鄭零分，反映他們對林鄭有「敵意」。

民研在政府公佈財政預算案、警方仍未要求民主派初選者提早報到期間，就特首及政府民望進行調查。結果顯示林鄭最新評分為33.9分，較上次調查高2.9分，更是自前年6月初反修例運動以來新高；細分之下， 林鄭支持率有23%，反對率67%，民望淨值負43個百分點，比上次調查升9個百分點。

學者︰市民敵意難改

政府民望方面，市民對政府評分稍有回升。民調顯示，市民對政府最新滿意率有23%，不滿意率56%，較上次調查跌5個百分點，滿意率淨值為負33個百分點，比上次調查顯著上升12個百分點。

鍾劍華認為，有關數字上升「唔係特別值得高興」，特別在政府、特首民望數字均有回升，仍有近四成受訪者給予林鄭零分，反映香港部份市民對林鄭產生敵意，難以改觀。

民研主席及行政總裁鍾庭耀估計，調查剛好在預算案出台期間進行，或影響民調結果，但他留意到港府財政狀況越來越差，質疑明日大嶼等大白象工程，將儲備「流咗去中央政府名下嘅企業」，憂慮港府若維持「攬炒」心態，將令香港在「政治、經濟嘅領域上面，係徹底地消滅香港嘅優勢」。