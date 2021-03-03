一直關注47名被捕民主派人士情況的中大政治與行政學系副教授周保松今日在Facebook發表題為〈我們必須在一起〉的文章，形容政府以「串謀顛覆國家政權」罪拘捕47人，是香港史上最大規模的政治審判，指47人來自不同政黨、界別及年齡階層，在香港最艱難之時選擇參加初選，甘願承受不可知的政治風險，「不為名不為利，只冀盡一己之力，救我城於水火」，讚47人為人正直，行事磊落，值得敬重。

周保松指，沒人能料當權者為了撲殺這場民主運動，竟將47人全部提控，「希望通過囚禁他們的肉身，磨損他們的意志，斷絕他們的政治參與，給他們最嚴厲的懲罰，也給香港人最大的警告」。他形容，港人正站在歷史的重要關口，如何應對這場「大審判」，絕對會影響香港的政治發展。

他認為港人在這場大審判下還有很多事可以做，「做記者的，為我們記下歷史真相；拍紀錄片的，為我們留下珍貴鏡頭；從事法律的，善用你的專業儘量幫忙；做老師的，告訴學生香港正在發生甚麼；為人父母的，不要害怕和孩子討論時事；正在讀書的，不懷憂不逃避，立志做個有思想有理想的人；用臉書的，不要懼於分享各種報導和評論。」

周強調，如此政治大審判對港人雖然是極大折磨，但同時也是重要契機，「讓政權的不義暴露於天下，讓世界更同情香港人的處境，也讓香港人更加團結」，強調：「我們可以傷心，可以憤怒，但不要絕望，不要放棄。我相信，這也是此刻正在受苦的47位朋友對我們的期望。我們要和他們一起，寫下這歷史一頁」。

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