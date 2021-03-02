【本報訊】市民接種疫苗後，陸續出現多宗須通報的懷疑副作用事故，更有長期病患者打針後兩日死亡。另一武肺疫苗復星/ BioNTech復必泰今早９時開始接受市民預約，長期病患者應否注射疫苗成為關注點。有醫生認為長期病患者更需要疫苗的保護，是否適合打針需視乎病情是否穩定。

專家：應待病情穩定才打針

第二針整體有效率高達92%的德國BioNTech復必泰疫苗日前運抵本港，今起接受網上預約接種，提供逾14萬個名額，由七間醫管局營運的接種中心負責。由於復必泰有效率更高，原本預計會吸引更多市民預約，惟突然發生一名63歲患嚴重糖尿病的老翁，接種科興疫苗後不足兩日死亡事件，或影響市民對疫苗的信心。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，科興報告上寫明糖尿病患者應「慎用」疫苗，但並非指這些病人不應打針，而是待狀況穩定後，例如糖化血紅素（HbA1c）持續穩定，才可接種。他又指出，一般而言，醫護人員在打針前，較常詢問病人有否疫苗或藥物過敏反應，很少詢問病人的慢性病狀況，因為難以「單靠病人把口話穩定，就信佢穩定」，要做更多相關測試才可確定，但此較花時間，接種中心未必做到。他呼籲有慢性病的市民，應先等待病況穩定才去打針。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，會為診所的舊症病人優先注射疫苗，「因為本身已有佢嘅病歷。」若面對新症患者要求接種疫苗，必先問清楚過敏史、長期病等病歷，即使是長期病患者亦未必拒諸門外，「如果佢病情穩定控制，唔會話唔幫佢接種。」他解釋「三高」十分常見，並非接種疫苗禁忌。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，是否有長期病患並非接種疫苗最主要的考慮因素，而是病情是否穩定。他們反而更需要疫苗保護，得益更大。

政府專家顧問許樹昌亦指今次的死亡事件未必與疫苗有關，外國早前亦有接種疫苗後死亡的個案，最終調查發現與疫苗無關。他認為長期病患者接種疫苗利多於弊，若病人病情控制得好，可繼續預約接種。