47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續第三天在西九龍裁判法院提堂。陳詞到了尾聲，四名公民黨成員被告譚文豪、郭家麒、楊岳橋與李予信突然要求親自補充陳詞。原本代表四人的資深大狀梁家傑此時表明不再代表他們，並且申請離席。首三人在庭上直接陳情，其間不單自己情緒激動，庭內的律師、不同法庭的旁聽家屬及記者均感觸落淚。

楊岳橋在開始補充陳詞前，向法官坦言不能想像作為大律師，「要喺呢塊玻璃（被告欄）後面向你陳詞」。陳詞期間，他一度哽咽，最後謂：「5年前嘅3月2號，我宣誓就任立法會議員，為香港人奮鬥；5年後嘅3月1號，我為自己自由奮鬥。」旁聽庭內有記者眼眶通紅，亦不時傳出擤鼻聲。

而譚文豪則透露，他的一對龍鳯胎現時6歲，自言或再不能見到他們。他憶述228當日到警署報到時，妻子駕車送他到警署後面一條街，下車時他與妻子相擁，惟不敢抱得太久，深怕兒子會感到奇怪。其後他到後座擁抱兒子，兒子問：「你又去做嘢呀？」而女兒更已睡著了，「6歲已有記憶，我唔想佢醒返之後就見唔返個爸爸」。

譚文豪陳詞期間激動落淚，旁聽庭內的家屬及記者亦感觸落淚，有家屬不停用紙巾拭淚。陳詞完結後，主審庭及旁聽庭內眾人拍掌，大律師查錫我等法律代表亦不禁拭淚。

郭家麒亦於陳詞期間一度哽咽，旁聽庭內有家屬用紙巾拭淚。

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