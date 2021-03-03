德國BioNTech「復必泰」武肺疫苗今日起接受5類優先接種組別人士預約打針。港大感染及傳染病中心總監何栢良透露，自己已成功為家人預約接種BioNTech疫苗，並積極鼓勵所有家人接種，認為世界各地成效數據能反映此款疫苗安全，對長者亦高度有效。對於本港首宗接種疫苗後死亡個案，何認為暫無證據顯示事件與接種科興疫苗有關。

何栢良今早於電台節目中指出，根據英國政府最新公佈的成效數據，當地至今有逾70%、70歲以上長者接種BioNTech疫苗，接種後成效達85%至90%，對於80歲以上人群保護率亦達89%，即使是流感疫苗亦較少於高齡人群組別達到如此高成效，因為反映BioNTech疫苗安全、高效。何透露，自己今早已成功為家人預約接種BioNTech疫苗，會積極鼓勵所有家人接種。

政府昨日公佈一名63歲男子上周五接種科興疫苗後，周日出現急性呼吸困難，入院後死亡。何認為暫無證據顯示事件與接種科興疫苗有關，全球不同國家累計逾1,000萬人接種科興疫苗，但暫未有證據顯示科興疫苗有安全疑慮。

專家打科興定BioNTech意見分歧

本港現行有科興及BioNTech兩款武肺疫苗可供選擇接種。翻查報道，醫學專家對接種哪一種疫苗有不同取向。感染及傳染病科專科醫生林緯遜稱傾向選擇BioNTech疫苗，認為自己屬高風險組別，但不太擔心副作用。老人科專科醫生佘達明則稱首選科興疫苗，認為副作用較少。

疫苗顧問專家委員會部份成員亦曾透露接種疫苗意向。港大醫學院院長梁卓偉、港大內科學系臨床教授孔繁毅均曾表示，會於港大負責營運的鴨脷洲體育館疫苗中心打針，而該中心提供BioNTech疫苗。前衞生防護中心總監曾浩輝已接種科興疫苗；中大呼吸系統科講座教授許樹昌則稱接種哪種疫苗屬私人問題，不願透露。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲，曾於疫情記者會上回應接種疫苗意向，均稱會跟隨政府安排。

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