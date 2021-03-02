【本報訊】前年萬聖節、亦即太子站8.31事件發生兩個月當晚，網媒女記者及其時任政府文員的男友被指在油麻地阻差辦公及襲警，案件昨裁決。裁判官張天雁指，案中聲稱受襲受阻督察的證供內容與影片不符，作供不盡不實，前後矛盾，既不可信也不可靠。張官並指督察沒有合理懷疑截停兩人，非正當執行職務，裁定兩人罪脫兼獲得訟費。

女記者郭穎彤（24歲）被控當日在油麻地咸美頓街與彌敦道的交界，阻礙督察21982譚健燊執行職務，其同齡男友譚浚文則被指襲擊譚。

官指幫辦非正當執行職務

督察證供指，當日約有50多人於登打士街近彌敦道一帶聚集，有人設置路障，亦有人扔雜物出馬路，約10人由馬路跑向行人路。兩被告手拖手，打斜從馬路全速跑向行人路。他下車追截，男被告轉身雙拳打他的肩膊及頭部，女被告則擋在兩人中間，手有所動作。

張官裁決指，督察證供與錄影片段明顯不符，她反覆觀看影片，都看不到兩被告手拖手打斜由馬路跑向行人路；當督察被問及供詞為何會出現如此大的分別時，表現得支吾以對，直認可能「mixed up」。

督察作供期間一度改口稱針對兩名被告的合理懷疑是兩人戴上口罩，但張官質疑，督察從後追捕兩人，沒可能看到兩人戴口罩，且當時亦有其他衣着相似的人急步離開及戴口罩。張官認為督察證供前後矛盾，不盡不實，認為他沒有合理懷疑基礎截停兩人，亦非正當執行職務，更批評其證供誇張失實，不可信亦不可靠。

此外，張官稱從影片可見，男被告拿着樽狀物，張官對男被告能在幾秒內一手拿樽、一手出拳毆打督察的說法存疑。張官指兩名被告一直在行人路，聽到後面傳來腳步聲，於是雙雙向前跑，其間男被告遭督察以警棍打，轉身推督察的胸，這有可能屬於自然反應或合理自衞動作。女被告嘗試阻止督察繼續擊打男友，她的動作只令督察反應慢一秒，未能肯定達至阻礙的標準，裁定兩人罪脫，兼得訟費。

案件編號：KCCC668/20