昨日《蘋果》率先踢爆，有市民接種科興疫苗後兩日死亡的事故，觸發公眾對這款整體有效率僅50.6%疫苗的信心危機。今日9時政府開始讓市民在網上預約接種BioNTech疫苗，記者發現，科興的接種名額「爆滿」時段，在9時後不斷減少，或反映不少市民選擇「轉軚」接種BioNTech疫苗，甚至決定放棄打針。

政府今早開放預約BioNTech疫苗同時，亦加設「預約狀況」頁面，讓公眾瀏覽各接種中心的實時預約情況。記者比對早上8時45分（開放前）及10時正（開放後）的預約分佈數據，發現8間提供科興疫苗的接種中心，開放前絕大部份日子均告額滿；開放後則改為顯示有「少量名額」甚至「尚有名額」；至10時半部份日子始變回「紅燈」額滿。

轉變最為明顯的，是被捲入打針事故的官涌體育館接種中心，原本所有日子均顯示代表「額滿」的紅燈，開放預約BioNTech疫苗後1小時，全線改為顯示代表有「少量名額」的黃燈。九龍灣體育館、友愛體育館也出現類似情況。

翻查最近2日的新聞公報，沒有提及今天會增加科興的接種名額，換言之這些轉變，有可能源於昨日《蘋果》率先披露懷疑與科興疫苗有關的死亡事故報道，令公眾重新思考應否接種疫苗。《蘋果》正向政府查詢有多少人取消預約、會否公佈數字及原因，但至晚上7時半仍未獲答覆。

早前政府每次增加接種名額，市民要進入系統預約均需排隊；今天系統開放首小時需要排隊，之後已無需等待。值得留意的是，在預約系統的首頁，市民已需要選擇科興或BioNTech疫苗，若然按錯，宜關閉頁面，重新進入系統。若已預約了科興疫苗又想「轉軚」，則要按「查詢/取消預約」，完成取消程序，再進入系統開始另一個預約。

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