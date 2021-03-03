「第17被告、第27被告⋯⋯」，初選47人被控涉嫌串謀顛覆國家政權，控辯雙方對簿公堂期間，多以被告的數字稱呼47人。

三日審訊，其中兩天我都有到旁聽室聽聆訊。靜態組記者到法庭聽審是鮮有之事，加上本案被告人數眾多，遑論對公眾、對記者而言，要好好緊貼審訊進展，必然要靠審訊表輔助。甫進入旁聽室，我便急急搜尋司法機構的審訊案件表，以對應不同代表律師陳詞的內容，代表着哪一位被告。

第二日聽審時，我旁邊座位為公眾席，坐着一位六旬婆婆。她瞥見我手中的案件表，「嗯⋯⋯想問下點樣可以搵到你呢張嘢呀？」。我替她上網找到案件表，她笑笑，像如獲至寶。

不忍至親成冷漠的被告數字

片刻，她問，「我有無得喺電話用支筆劃走啲名呀？」。雖然不諳科技、不諳法庭艱深的用詞，但婆婆仍然用盡全力緊貼事態，「我尋日（第一晚審訊）夜晚10點幾走咗呀，唔知講到邊。」

來到第三日審訊，婆婆依舊坐在同一個位置，相信一早已前來「霸位」。聽審期間，她收到一封手寫信件，原來她是其中一名被告的家屬。信在手中，讀也未讀，她就已眼泛淚光，拿出手帕印印眼淚，旁邊的市民默默地握着她的手。

我才知道，她希望搜尋到審訊案件表，不止是希望緊貼案情，也許是想證明自己的親人、以至所有被告是一個有血有肉、土生土長的香港人，他們不只是一個冷漠的被告數字。

旁聽室連日來坐無虛席，無論是傳媒還是公眾，全部人只依靠一部電視機，觀察庭內的情況。電視機分三個畫面，一個拍攝總裁判官蘇惠德的位置，另外兩個拍攝法庭，其中一個鏡頭，比較接近被告的座位位置。

當市民進入公眾席，最接近電視機的座位總是第一時間爆滿。不少市民或家屬都會靠近電視機，靜靜凝視着該鏡頭，希望可以靠電視機與家人、同路人見多一面。當權者粗暴剝奪47人的自由，同時也拆散了47個家庭團聚的夢想。

港人不同崗位上等47人平安歸來

政權以大搜捕、大審判恫嚇港人，連日來香港人也用人數明志。即使審訊通宵達旦，數百名家屬和市民每天一大清早仍到法院排隊，希望化身「旁聽師」，陪伴同路人走完這一段艱難的道路。

由於每次休庭時間不長，難以有足夠時間讓旁聽人士用膳，法庭外，有市民自製物資站，提供大量食物、飲品，以讓大家保持體力，撐到47人平安歸來為止。

當「初選47人」變成一個被告數字，港人仍然心未死，人在志在，等待47位隊友回歸200萬人大隊伍，重新出發。

記者 盧珮瑤

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