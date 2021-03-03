47名民主派人士被指組織或參加民主派初選，被控顛覆國家政權，正在法庭經歷一連三日「馬拉松式」漫長審訊。有被告家屬昨委託律師向法庭求情，指47人三日以來無得沖涼、無換衣服，冀法庭協助。劉頴匡的女朋友 Emilia今日在Facebook公開劉的「紙仔」，指他們已獲安排沖涼，更與其他同案被告有講有笑，笑稱是「泛民大和解」，並又寄語女友與牆外人互相扶持。

收押所內有講有笑：「泛民大和解」

劉頴匡在寫給女友的訊息中，提到被關柙的情況，指昨晚（周二）獲安排沖凍水涼，也有時間睡覺，形容自己精神「好返好多」，又指收押所的食物沒有想像中「恐怖」，今早吃了半碗牛扒飯。他也提到，在收押所與其他被捕人有講有笑，笑說今次是「泛民大和解」，更形容自己與公民黨楊岳橋扣上同一手扣，「畫面好靚」。

劉感謝女友連日支持，更提到見黃（王）婆婆追車時很感動，被捕的眾人會「頂住」，叫女友與牆外人互相扶持。

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