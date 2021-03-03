武漢肺炎疫情重創本地旅遊業，去年酒店入住率較2019年大跌，去年保就業計劃11月底結束後，酒店業爆發裁員潮。繼香格里拉酒店集團、馬哥孛羅酒店、洲際酒店等五星級酒店相繼裁員後，香港文華東方酒店近日亦遣散逾50人。有被炒員工表示，遣散涉及多個部門，和年資達30多年的資深員工，賠償方案僅符合《僱傭條例》最低要求。部份員工被炒後，要求改以自僱形式（freelance）擔任兼職，薪酬和福利保障大跌。

香港文華東方酒店裁員逾50人，當中包括工程部、房務部、轄下的髮廊和美容中心職員。被炒員工黃小姐（化名）指，昨日人事部召見多個部門員工，「攞住個file逐個叫名，即時解僱」，當中包括年資逾30年的資深員工。而遣散的賠償方案僅符合《僱傭條例》最低要求，員工獲支付約1個月薪金的代通知金，但強積金會被對沖。部份美容院員工則被人事部要求，轉以自僱形式（freelance）擔任兼職，人工按服務次數拆帳計算，失去全職員工享有的醫療、花紅等福利，估計收入比過去擔任全職時少20%，「唔簽就即炒，迫你硬食」。

批資方取千萬津貼後裁員：過個冷河炒人 勞方全冇保障

黃表示，對裁員消息感到詫異，疫情期間因生意減少，員工主動休假和放無薪假，與公司共度時艱，批評資方取得政府資助數千萬元後，「過個冷河就炒人，勞方就完全冇保障」，對公司裁員的決定極度失望、批評做法零人情味。

文華東方酒店於第一期和第二期保就業，分別取得政府資助2,144萬元和2,151萬元，承諾受薪僱員人數為820人。文華東方回覆《蘋果》查詢時指，鑑於疫情帶來前所未有的挑戰，酒店需作出艱難的決定，調整旗下於香港兩間酒店的組織架構與人員編制，在許可情況下部份職位將合併，人手調整符合本地勞工法例。

文華東方指，兩間酒店共有1,000名職員，當中有58位員工受影響，大部分人獲提供酒店其他全職、兼職或合約員工的職位選擇，或於其他怡和集團旗下業務的任職機會。

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