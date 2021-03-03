前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，再有證人出庭憶述當時列車運作情況，指列車停站落客後，幾分鐘也不關門。月台原先未有衝突，證人只離遠聽到樓下大堂傳來嘈雜聲音。惟列車一直未駛走，大堂中手持武器的白衣人逐漸移師到月台，繼而衝入車廂施襲。有人投擲玻璃樽，在證人頭邊飛過，而車廂內有一名10歲的小童。

下午聆訊傳召目擊證人C作供稱，當晚與朋友證人K乘搭西鐵列車途經元朗站。當列車停站開門讓乘客下車後，久久未關門，「度門冇嘢阻住，唔知點解架車唔開」。

C步出月台看了一看，有人在月台大叫「樓下（大堂）好亂，見人就打」。該人又拿着一袋衣服，向乘客稱「有冇人而家着黑色衫、要喺度落車？過嚟同我攞件衫，換咗衫先走」。C稱看不到該人膠袋內的衣物顏色，現場亦無人索取衣服替換。

月台起初沒有衝突，但C聽到嘈雜聲音從大堂傳上來，等了幾分鐘後，有人說大堂有一班人「攞架撐」衝入閘內付費區。當時港鐵廣播宣佈列車受阻，不能開出。其後超過40名白衣人拿着木棍及藤條，循至少兩條樓梯湧上月台，個別白衣人拿着繫上中國國旗的藤條，亦有人手持竹棍及玻璃樽。

C返回車廂躲避，當時該卡列車內有約20人。月台白衣人隨後衝入車廂施襲，拿著粗達一吋的木棍向前捅、揮棍扑打，又投擲玻璃樽及1公升裝紙包飲品，「好大包，掉入嚟（着地）爆到一地都係」。C眼見所及，車內至少有7人受襲，施襲者則有8至10人。

證人指車廂內有小童

白衣人施襲期間，車廂外有一名身穿「紅紅哋」恤衫、年約50至60歲的男子用木棍捅向C的胸口，C用手擋隔，右手掌因而受傷。C亦被車廂外揮動木棍的白衣人擊中，肩膀和腳受傷。他稱施襲者有6至7人，輪流攻擊車內市民，時長超過10分鐘。

控方播放C的同行友人證人K所拍攝的片段，顯示市民向車外撐起多把雨傘，並用背囊作盾，抵擋白衣人投擲的物件。及後白衣人開始向市民揮動長條狀物件，場面混亂，有市民不斷哀嚎：「唔好打呀！唔好打呀！」惟白衣人攻擊未曾間斷，多把雨傘支架在攻擊下折斷。有白衣人喝罵：「X你老母臭X！」又有市民哀呼：「我冇影啊！」

片段中有女聲謂：「唔好掟呀！」C確認白衣人曾向車內市民投擲1吋粗的折斷木棍、玻璃樽、水樽等物品。C未能確認其他市民有否被擊中，只謂「我個頭隔籬飛過一個玻璃樽」。片中又有人哀呼謂：「有細路呀！唔好打呀！」C指當車廂內有一個年僅約10歲的小孩。C補充指，眼見7個受襲市民的受傷部位集中在手、腳和頭，「全部都係流血嘅傷勢」。

證人庭上認出被告鄧英斌當晚持長棍指嚇市民

C在案發後三個半月，即當年11月中，在警方認人手續認出本案第七被告、八鄉鄉委會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），C認出他曾在月台上現身。C庭上供稱，鄧英斌當晚在月台行過，拿着超過60厘米長的棍狀武器指嚇市民，未有衝入車廂內。與鄧隨行的有5至6名白衣人，部份持棍或藤條。庭上亦有進行認人，坐在犯人欄的鄧英斌拉下口罩，C認出當晚月台見過他。

C在案發翌日凌晨1時許送院，驗傷證實右臂、右手、右腿有局部觸痛，右臂及右腿有擦傷。C解釋，手掌傷勢是抵擋木棍捅心口時造成，手臂則是被揮棍擊傷。

控方播放市民在月台拍到片段，以及連接元朗站F出口的形點II商場多段閉路電視片段，稱拍到第七被告鄧英斌在白衣人群中。

商場片段拍到白衣人施襲後離開元朗站，並經商場離去，有人揮動疑似國旗，以旅行團領隊的姿態提醒白衣人行進方向。鄧手持長木棍，長度大約由地面至他的腋窩位置。鄧的代表大律師稱，不會爭議被告身份，直認月台片段中穿黑白色上衣的人「就係第七被告」。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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