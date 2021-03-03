前年10月初街頭示威持續，有少年凌晨時分在旺角手持鐵棒，打算破壞中旅社分店，被警察追捕制服。少年原本被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，控方及後修訂控罪，少年今在西九龍法院承認管有物品意圖摧毀財產罪。裁判官香淑嫻押後至本月17日判刑，等候索取被告的背景報告及勞教中心、教導所、更生中心報告。

現年18歲的被告李熙駿原本獲准保釋，惟早前因晚上外出踩單車而違反宵禁令，擔保遭撤銷，至今已還柙3個月。他干犯本案時有其他不同類案件的守行為命令在身，辯方大律師坦言，被告守法意識也許不強，但還柙令他有機會反省，被告已有悔意。辯方透露，被告來自單親家庭，初中輟學，打散工賺零用錢，日後希望修讀日語發展事業，冀法庭輕判，讓他改過自新。

案情指前年10月6日凌晨，警方接報有20人打算破壞旺角洗衣街的中旅社分店，到場掃蕩時被告和兩名男子隨即逃走，戴著頭盔、面罩、護手套等裝備的被告丟下原本手持的115厘米長鐵棒，終被截獲。

辯方求情指被告當晚湊熱鬧，跟隨他人到現場參加公眾活動，到場才知別人打算破壞財產。被告無意與人肢體衝突，他知道可能有警察，擔心受傷，才帶備普通單車護甲，至於鐵棒則是現場有人交給被告，並非被告預先攜帶，且尚未使用已被捕，幸好未有確實破壞財物。

同案另一被告李駿昊（20歲）否認抗拒警務人員罪，今日開審。

督察21982譚健燊供稱，當晚處理中旅社破壞事件。警車駛至現場時，約20人四散逃跑，他下車追捕相對健碩、背著藍色背囊的被告，伸手捉著對方的手，連番警告。惟對方搖擺意圖掙脫，於是他用警棍擊打對方大腿5下，指示對方躺下，在同僚協助下制服對方。

【案件編號：WKCC2466/20】

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