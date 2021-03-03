47名民主派人士因初選被控串謀顛覆國家政權罪，案件前日提堂，「馬拉松式」審訊進入第3日，今午12時開庭，9時許已有近百人到西九法院排隊到延伸法庭聽審。明知不能進入內庭、不會見到被告一面，甚至對法庭其實毫無信心，抱着被告必定被拒保釋的心態，他們還是堅持撐場聲援。他們不論是否認識，但在這個時空中成為彼此的安慰。

今天排隊進入公眾席的很多人都是民主派「同路人」，身上衣物、隨身物品，滿是抗爭象徵，如穿着「願榮光歸香港」黑色字汗衫等；也有不少人「熟口熟面」，不少是被告的戰友，包括多名助理、黨友，首日來排隊的「藍絲」則不見蹤影。

隊伍中有一位日前排家屬隊的女士，原來她是其中一名被告的議員助理，和被告走過6年寒暑，前日她替家屬排定隊，今日則與幾個助理一同排公眾席聽審，她說被告還柙前都有交代工作，地區議辦仍運作中，雖然保釋機會渺茫，但今日到場始終「希望係嚟接佢走」，即使落空還是會繼續接個案，繼續議辦工作，直至此路完全不通。

黃莉莉隔着屏幕「探」袁嘉蔚

另有兩位女士席地而坐，邊排隊邊在黃色紙張上抄寫，直覺她們是「寫信師」，走近攀談才看清楚，其中一人是前眾志成員黃莉莉。首日提堂聲援人士眾多，她傍晚才有機會聽審，昨日提早到場，想霸頭位，隔着屏幕看看並肩作戰多年的袁嘉蔚，「雖然好細粒，唔係好睇到（表情），但會認到嗰個係佢，都有種『終於見到佢嘞』，咁嘅感覺。」她亦緊張追問律師袁嘉蔚的狀況，得知庭上提及袁媽媽時，袁哭了起來，聽罷她當然心悒。

最令黃莉莉折騰的是指定法官蘇惠德庭上的說話：「咁講好似要鋤死佢（被告）喎，咁問又好似考慮緊（准保釋）。」她說，每天都盼望被告獲保釋，「唔係對法庭有希望，係（個人）要有希望。」

聽審人心痛連日冇覺好瞓 被告又乾等

今日案件又再延遲開庭，聽審市民等候期間看報紙，凝視着列出47名被告的名單良久，像是要牢牢記着這47個名字，當今午開庭後不久又放飯，聽審人士齊齊嘆氣，「又要搞幾耐啊」，他們是心痛連日「冇覺好瞓」的被告又要乾等。

很多旁聽公眾言談間都透露，覺得國安案件如同預設不准保釋，在一片悲痛之中，見到這幾天公眾席上出現的幾朵紅玫瑰，或許會有些安慰，那是數名社民連成員、友好，身穿該黨前年年宵出售的紅玫瑰衞衣，紅玫瑰是社民連會徽，代表社會公義、自由與平等，更是反專制獨裁的象徵，衞衣背面印有「千磨萬擊還堅勁」幾個紅色大字，是當年對面對牢獄之災的成員，包括今天被告欄內梁國雄的自勉，相信也是對今日香港人的共勉。

記者梁穎妍

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