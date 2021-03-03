歐盟駐港澳辦事處為推廣國際婦女節在社交媒體發文，引述多位政商界及公民社會的女性分享對女性議題的意見，不過其中之一的新民黨主席葉劉淑儀，就引來各方批評。有平權組織發信向歐盟表達強烈憤怒及不滿，要求歐盟向香港及全球社會公開道歉，認為葉劉淑儀否認新疆種族滅絕，在人權議題的往績「千瘡百孔」，不但沒有資格代表女權，更直指「佢仲係女權嘅侵略者」。

發帖3小時惹近700個「嬲嬲」

歐盟駐港澳辦事處今日在Facebook發文推廣國際婦女節，其中一個帖文附有葉劉淑儀的照片及支持兩性平等的言論：「...任何人被認可都應該是基於其成就，而非其性別」，更附有「I Stand With Her」、「Stand up 4 Human rights」等標籤，不過帖文公開僅3小時，已引來約700個「嬲嬲」及大量批評。

大愛同盟斥葉劉人權事務往績千瘡百孔

大愛同盟總幹事梁兆輝向《蘋果》表示，對事件感到十分詫異，他指葉劉過往在人權事務的往績千瘡百孔，例如早前在其新民黨的YouTube節目公開否認中共在新疆實施的種族滅絕，亦否認新疆再教育營內有強姦、被迫絕育等事件；在2015年的《明報》專欄中，指有大量菲籍女傭在港淪為男士的「性資源」，被批評種族歧視，菲律賓駐港領事亦發聲明指其用詞不當；2019年葉劉亦曾公開支持香港警察以不當武力對待示威者。

梁兆輝指，大愛同盟將正式向歐盟發信表達強烈憤怒及不滿，要求歐盟向香港及全球社會公開道歉，以及澄清歐盟對人權及女權的立場。梁認為，以葉劉淑儀過去發表過的言論、以及其公職生涯，她不但沒有資格代表女權，更直指「佢仲係女權嘅侵略者」。

丹麥保守黨青年委員會前主席：對成員國極度冒犯

協助前民主黨立法會議員許智峯流亡的丹麥保守黨青年委員會前主席Anders Storgaard亦有留言批評歐盟，指自己作為歐盟公民及政客，強烈要求歐盟立即撤回帖文，指葉劉淑儀不單只否認種族滅絕，更正嘗試引渡連同他在內的4位丹麥議員到香港，認為歐盟此舉是對其成員國的「極度冒犯（wildly offending）」。「Fight for Freedom Stand with Hong Kong（重光團隊）」亦留言質疑歐盟的選擇。

除葉劉淑儀外，歐盟同一系列的國際婦女節帖文引述的女性包括民主黨國際事務委員會主席劉慧卿、少數族裔組織「小彬紀念基金會」創辦人及行政總裁馬夏邐（Shalini Mahtani）以及婦女基金會行政總裁Fiona Nott等。

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