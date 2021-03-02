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【本報訊】47名因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」的民主派人士，首日面對14小時馬拉松式聆訊，捱至昨凌晨2時多，女被告楊雪盈及梁國雄等四人不適要送院，法庭才決定暫時休庭。休庭後，懲教署由凌晨近4時許分別安排五輛囚車，接戴耀廷及黃之鋒等多名被告返回荔枝角收押所，最後一輛囚車抵埗已近清晨7時，當中戴耀廷休息不足三小時，便又被押到高等法院就佔中上訴案聆訊，其餘人士亦於早上9時起陸續押解上庭，非常頻撲。

囚車半小時才開一輛

本周日提堂前一晚，47名被告已被還柙警署，加上前日14小時馬拉松式聆訊，亦無進食，一眾被告疲憊不堪，終於昨凌晨近2時，首先是楊雪盈不適暈倒，其後譚凱邦及梁國雄等陸續不支送院。當時國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定押後至昨早再處理保釋申請，全部被告交懲教署看管，懲教署陸續安排囚車將各人送返荔枝角，女被告則送大欖女懲教所。

不過五輛囚車並非同時間開出，首架接載黃之鋒及胡志偉的囚車於近凌晨4時才抵達，隨後幾乎近半小時開出一輛，直至清晨近7時，第五輛囚車才接載林卓廷、岑敖暉及鄒家成等到收押所，當時距離昨晨約11時的開庭時間，僅餘四小時，若計上進入收押所辦手續的時間，各被告可能近乎「冇得瞓」。

其中近凌晨5時才到收押所的戴耀廷，僅僅休息三小時，早上8時許又由囚車押到高等法院，出席佔中案上訴聆訊，上車前戴耀廷顯得甚精神豎起拇指。至於黃之鋒及胡志偉則乘最早一班於10時開出的囚車前往法院，其他被告之後亦陸續登車，各人連基本的休息時間亦欠奉，上庭期間，盡顯疲態。

有旁聽人士形容，眾被告「個個精神好差，控方文件未準備好，陳述文件又慢，大家坐咗喺度都20個鐘，所以大家都好攰。」