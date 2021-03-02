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【本報訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明與另外六名學生及政治領袖，前年就2014年佔領運動被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪罪成，被判入獄、緩刑或社會服務令。九人均提上訴，案件昨開審。代表戴耀廷的律師張達明強調，當年長達79天的佔領運動，與三子當初提出的理念全不相同；三子沒犯罪意圖，或許法庭會認為他們天真及不切實際，「但他們不應因為天真而被定罪」。

戴耀廷日前因組織民主派初選，被控串謀顛覆國家政罪，前日在西九龍裁判法院已完成保釋申請程序，暫未知能否獲得保釋，昨早須坐在犯人欄內聽審。除面對國安法外，一旦本案上訴失敗，他亦要重返監獄，服完餘下約一年刑期。

官笑問戴：會否開庭到凌晨

上訴庭副庭長麥機智甫開庭亦有提及國安法案件開庭至凌晨的情況。戴耀廷代表律師、香港大學法律學院首席講師張達明表示，相信該案日內亦未能完成，戴須在散庭後，返回裁判法院繼續應訊。麥機智聞言笑稱：「是否又會開庭到凌晨2時？」及後更一度向準備陳詞的另一位大狀說笑，稱可聽其陳詞到凌晨。

張達明陳詞指，佔中原定於2014年10月1日，日期、地點都是經過精心挑選，如選擇在公眾假期舉行，盡量減低對公眾的風險。惟事件最終演變至另一局面，場面不再受他們三人控制。

張指三子沒有犯罪意圖，因三人擬定「佔中」被捕時不會反抗，不涉暴力，運動重點在於犧牲，提高公眾對民主運動的關注，而非造成破壞，妨擾公眾；他們亦沒有「串謀」犯案，只是聯手發起公民抗命，「串謀啟發香港人」。

張指上訴庭或許認為三人天真、不切實際，竟然相信警方不會亦不能在短時間內清場，「但他們不應因為天真而被定罪，人們以往總是相信很多事情」。他強調三人亦沒煽惑他人，如律政司因為他們一些政治演講，就認為他們犯罪，實有損言論自由，造成寒蟬效應。

張又認為控罪本身亦有問題，「煽惑他人作出公眾妨擾」罪名有違憲之嫌，而三子被告的「串謀作出公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」這兩項控罪的犯罪元素亦重叠。

九人刑期以戴耀廷及陳健民最重，被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，判監16個月。戴前年保釋外出等候上訴，陳則服刑完畢。年紀最大的朱耀明牧師則一項串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月，但緩刑兩年。

餘下被告包括前立法會議員邵家臻和社民連主席黃浩銘判監8個月；前立法會前議員陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、及民主黨成員李永達被判緩刑；時任學聯常委張秀賢則被判200小時社會服務令。所有被告均就定罪上訴，其中戴、黃同時就刑罰提上訴。

案件編號：CACC128/19