上返族返工長時間戴口罩，或會因太忙而忘記飲水，泌尿外科醫生指出，經常飲水不足、愛飲咖啡、濃茶或吃太多高鈉食物，長遠都可增加生腎石風險，嚴重可致腎臟發炎甚至腎壞死。提醒市民在抗疫新常態下，要記得除罩飲水，提防腎石侵襲。

泌尿外科專科醫生何國樑表示，臨床上每星期都會接獲市民因腎石求診個案，患者由20多歲至70歲都有，尤以30至40多歲的人較多。部份人因身體檢查發現有腎石，通常比較細粒，一般直徑為1厘米以下，故沒有明顯症狀；另一部份因腎石跌入輸尿管，導致輸尿管被堵塞，造成急性腎絞痛，程度如同「生仔咁痛」，病人在此情況下都會急求醫。

生腎石的原因包括先天家族遺傳、後天的飲食習慣，尤其港人愛茶餐廳的飲食文化，喜歡飲奶茶、咖啡，或中國茶如普洱；平日又多吃高鈉食物，有多肉少菜等習慣，加上飲水不足，都會令尿液中的草酸成份增加，長遠形成腎石。他補充，受飲食文化影響，10多年前開始，腎石已呈年輕化趨勢，後生仔都會有腎石問題，現時每年平均都有10多宗個案涉及20多歲的人，因腎石致急性腎絞痛而求醫。整體病人來說，不少病人都咖啡不離手，在平日返工的日子，可每日飲4至5杯咖啡或濃茶。

何指，曾有年約50歲男子因急性腎絞痛求醫，檢查發現左腎有一粒大約1厘米的腎石，跌入了輸尿管。病人後來以為腎石經小便自行排走了，其後沒有覆診，數個月後因腎發炎、感到痛楚及發燒求醫，才揭發腎石並未排走，並影響了腎功能，導致腎臟壞死，需要進行切除左腎手術。

細粒的腎石通常不會有症狀，若逐漸變大粒，可造成「㾓㾓痛」，例如感到一邊腰痛。一旦有細菌感染，會引起急性腎發炎，導致發燒或屙血尿。如腎石跌入輸尿管，便可致腎絞痛。除了該名男病人出現了較少見的腎臟壞死，「爆腎」都是另一個併發症，即輸尿管被腎石堵塞後，腎臟繼續造尿但不能排走，以致腎臟不勝負荷，令腎組織破裂，臨床上偶有這類個案。

若腎石比較細粒，何稱，臨床上會建議病人多飲水，冀能幫助排走腎石；至於相對較大粒的腎石，現有治療方法包括利用體外衝擊波碎石，或進行輸尿管內窺鏡碎石手術，都可處理腎石問題。建議30歲或以上人士，可透過照X光或超聲波檢查有否腎石問題。曾患腎石人士最好定期接受檢查，例如超聲波、電腦掃描等檢查。

充足飲水可預防腎石，並減慢體內腎石的生長速度，以及幫助排走腎石。有腎石家族史或曾生腎石人士，尤其要注重。「喺抗疫期間，市民長時間戴口罩，又做少咗運動，整體可能會飲少咗水，如果平日飲好多咖啡、濃茶，就會增加生腎石風險。」

何建議成人每日要至少飲2公升水，即大概8杯水（每杯250毫升），飲水時間宜平均分佈在不同時段，不妨使用水樽幫助計算飲水量。因工作較難飲水的人如地盤工人、司機等，建議盡量趁不同的空檔時段多飲水作補充，例如早餐、午餐或放工之後，如工作期間出汗多，飲水量便要隨之提升。

市民又可透過留意小便的份量、次數及顏色，了解身體的水份是否足夠，最好是每2至3小時可排出大量小便，顏色屬淡黃、淺黃，代表身體的水份足夠，換言之飲水充足。若經常「唔急尿」、小便量又少，排出的小便呈偏黃或深黃色，便反映水份不足，宜快快補充。

另外，無論辦公室一族或勞動階層如職業司機，都會靠密密飲咖啡提神，建議要限制飲奶茶、咖啡及濃茶的份量，例如每次只飲半杯，減少整體攝取量。或飲咖啡後，要多飲2至3杯水，以沖淡尿液的濃度。若必要飲多杯，就要謹記全日都要多飲水。市民保持低鈉飲食、多菜少肉對預防腎石都很重要，盡量減少外出進食，自己煮飯或帶飯，可控制油份及鹽份用量。出街食飯宜揀蒸、熠、焯等較健康的烹調方法，如揀吃淥米粉代替即食麵。

【預防腎石貼士】

●成人每日至少飲2公升水份

●職業司機、地盤工人等，若工作太忙，謹記於早上、午餐或放工後多飲水

●小便量及次數減少、呈偏黃色或深黃色尿液，反映水份不足要補充

●可使用水樽，方便計算飲水量

●避免飲太多奶茶、咖啡或濃茶，如必要飲多次，可每次半杯

●保持低鈉飲食，宜吃以蒸、焯等烹調方式的餸菜，盡量自己煮飯

●光顧茶餐廳時可飲檸檬水，代替檸檬茶、咖啡或奶茶

●多吃蔬果

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