前年11月警方圍攻理大期間，警方多次呼籲校內人士撤離。有學生不適，致電救護站「call白車」。警方派員陪同兩名學生送院，其間警員曾要求二人出示身份證，二人均表示「冇帶」。惟警員最終在其中一名學生鞋內發現其身份證。兩名學生各被控一項有意圖而提供虛假資料及企圖誤導警務人員罪，其中一人早前認罪。裁判官鄭念慈判刑指接納被告只是「聽人講，跟人意思去做」，今判被告接受18個月感化。同案另一人的案件將於4月23日開審。

被告鄭啟駿（18歲）及李姓青年（16歲）前年11月21日在救護車上疑向警員訛稱身上沒有身份證，惟警員搜查後發現證件。兩人同被控在理大旁的尖東救護站同一輛救護車內犯案，鄭涉企圖誤導警員23552，李則涉企圖誤導警員23583。

求情指鄭姓認罪被告對事件有悔意，明白不應干犯法律，願意改變，形容被告「講咗個愚蠢嘅大話」，請求法庭「畀一次機會」被告，接納報告建議判處感化。

鄭官判刑指被告相對年輕，坦白認罪，有深刻悔意，又指被告「聽人講，跟人意思去做」，是一個錯誤的決定。裁判官接納報告建議，判處被告18個月感化。

首被告鄭啟駿早前承認控罪，案情指鄭於前年11月20日致電救護站，報稱不適，需要救護車送院。他在時任立法會議員郭家麒陪同下離開理大，登上救護車，並由警員隨車送院。其間鄭表示沒有身份證在身，只向警員說出名字及身份證號碼。惟警員發覺鄭刻意遮掩腳部位置，遂要求搜查，最終在鄭的左腳鞋內發現身份證及其他證物，均以保鮮紙包裹著。警員隨即拘捕被告。

【案件編號：KCCC825/20】

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