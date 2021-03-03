政府向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，擬加快免遣返聲請審核程序，惟當中有條文將賦權政府禁止某人離港，大律師公會兩度發聲明促局方修正以防濫權。負責審議草案的立法會法案委員會，在今日（3日）舉行的第三次會議中，極速就草案完成逐條審議階段，下一步將提交至立法會大會審議。保安局代表指，因審議過程順利，故將提出修正案，訂明條例於2021年8月1日生效。

擬闢資料庫蒐入境者私隱 借疫拒設公聽會

立法會在建制派把持下，就《2020年入境（修訂）條例草案》召集的法案委員會，至今僅舉行3次會議便已完成審議，在過程中更以疫情為由拒設公聽會，被多個關注難民團體聯署批評。今日會議中，未見有議員關注或將賦權政府禁港人離港的草案第3條，至逐條審議階段時，才由立法會法律顧問提出要求政府解釋，包括該條例會否擴闊入境處處長禁止某人出入境的權力。

出席會議的保安局副局長區志光指，修訂是為了履行《國際民用航空公約》的國際責任，而有關權力亦只會針對來港航班，重申港人的出入境自由受《基本法》第31條保障，而當局亦已確定所有條文均符合法例。他又指，預先通報旅客資料系統所涉及的資料，與旅客出入境時所提供的資料並沒有分別。

根據保安局就立法會法律顧問查詢的回覆文件，政府目前仍在制訂預先通報旅客資料系統的運作詳情，包括如何處理紀錄及數據，並擬待立法會通過草案後，才以先訂立、後審議程序提交相關附屬法例。文件亦提到，系統所收集的數據，將包括抵港乘客的姓名、出生日期、性別、旅行證件號碼及類別等。

保安局：修例阻免遣返聲請人「故意拖延」

草案中訂明，如入境處事務主任「合理地認為」某聲請人能理解某語文，並能以該語文溝通，則可指示其以該語文溝通；熱血公民鄭松泰在會上指，就某語言的理解或溝通「似乎係兩個語文能力嘅要求」，質疑放在同一條文內是否合理，又關注有沒有清晰判斷指引供主任參考。

區志光回應時，以往曾有個案自稱不懂某語言，拖延程序長達48個月，故有關修訂是為了堵塞故意拖延的聲請人，但強調入境署仍會向有真實需要的人士提供翻譯，亦會確保署方在作出指示時有提供合理及足夠證據。區又指，在德國、英國及歐洲等地均有類似做法，故綜合本地經驗後，認為有需要在草案中加入相關修訂。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！