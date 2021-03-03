北京開刀閹港選舉前夕，又有47名民主派被指參加初選涉違國安法而被控告，香港從政之路荊棘滿途，連立法會能否在9月5日舉行亦是未知數。有民主派政黨陷解散邊緣，據了解，四名因參加初選的公民黨被告，包括楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信退出公民黨。

公民黨多名執委晚上現身西九法院，包括沙田區議員黃文萱、油尖旺區議會副主席余德寶，但他們未有接受訪問；被問到是否知悉四名前立法會議員退黨，他們並未回應。

今次退出公民黨的4人中，從政資歷最深的是郭家麒，本身為醫生的郭，2004年就循醫學界當選為立法會議員，之後一屆議會，郭並無連任，到2010年才加入公民黨轉戰直選，循新界西當選。

與郭家麒同為公民黨的，還有今日退黨的譚文豪。譚本身為飛機師，他涉足政壇亦已是10多年前的事。2007年，譚文豪以素人身份參與區議會，可惜落敗；2010年入黨後，以公民黨成員身份再參與2015年區選和2012年立法會選舉，惟同樣未能當選。直到2016年，現任公民黨主席梁家傑不再連任，譚才頂上九龍東的議席。

至於前公民黨黨魁楊岳橋，同樣參與過2012年立法會選舉，當中他排在前公民黨成員湯家驊的名單之中，但未能當選。之後湯家驊於2015年辭任議員並退黨，觸發2016年初的新東補選，楊岳橋乘勢而以上，與前本民前發言人梁天琦對撼，結果以萬多票之差，擊敗民建聯周浩鼎，晉身立法會，接着再在同年中的立法會選舉連任，與譚文豪一同成為議員。

湯家驊：當年刻意讓位想不到竟然如此收場……

而今日楊岳橋等人消息曝光後，湯家驊卻在社交網站發文指，「世事難料，是禍是福自有天意，當年刻意讓位想不到竟然如此收場……」

至於李予信則是4名退黨人士中，資歷最淺的一位。李於2019年才加入公民黨，同年即要代表公民黨參與區議會，結果成功在東區擊敗盤鋸已久的民建聯，成為區議員。

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