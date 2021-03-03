疫情下水務署停止抄錶，不少市民都收到天價水費單，有人水費突然暴增3倍。財政預算案的管制人員報告顯示，水務署去年收到20,910宗爭議及投訴，按年增加7,775宗，增幅近6成。署方承認，大部分投訴與各類型的水費查詢有關，強調現行系統已能處理因暫停例行抄錶引起的水費計算。

市民賴小姐指，以往水費僅300多元，但今年1月要支付1,209元水費。她質疑，以前每季都有職員來抄水錶，但最近6個月沒有職員上門抄水錶，質疑「靠估」令水費大增。她促請水務署盡快恢復報錶，或者容許居民自行報水費錶。她亦嘗試向署方爭取減收水費，最終仍是不成功。

水務署：去年8.31逐步恢復抄錶

水務署解釋，去年1月29日至3月1日、3月23日至5月3日以及7月20日至8月30日曾暫停例行抄讀水錶工作，以減少抄錶員外出社區，保持社交距離。除了風險較高的場所的例行抄讀水錶仍需暫停外，例行抄讀水錶工作已於去年8月31日逐步恢復。

水務署在2021至2022年度，「客戶服務」的撥款較上一年度修訂預算增加1,660萬元。署方解釋，主要是與員工有關的預算開支及其他有關客戶服務事宜的恆常運作預算增加。

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