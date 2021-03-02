尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫群組，增至半百人。專家估計這除因食肆通風違規，致短距離空氣播毒，亦可能是茶水間同放置已用食具和廚餘，致交叉播毒。政府刊憲由3月4日起，除延長現有社區距離措施，亦順勢強制食肆設執枱專員，否則員工每次執枱後，須更換手套或潔手。違者可能被罰停業3天，或收緊至除桌2人及停晚市堂食3日。

食物及衞生局指，餐飲場所由3月4日起，須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和消毒使用過的餐桌及隔板，否則這些員工每逢轉換其他崗位前，都要洗手、以消毒液潔手或更換手套。

局方又指，2月18日起放寬社交距離措施後，本港疫情仍反覆，部份社區短期內有多宗確診，顯示社區隱形傳播鏈依然活躍，認為現階段無空間再放寬防疫措施。現有社區距離措施，包括4人限聚令、食肆4人限桌令、限晚市堂食至晚上10時規定、戴口罩令等，3月4日起會再延長14天，17日或以前再檢討。

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