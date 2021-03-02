疫情影響全球消費模式，網購市場進一步擴展。有非牟利機構今年乘勢推出青年創業網上展銷會。有中學生發揮創意，利用回收膠樽再造伸縮傘，用再生紙和報紙造環保燈罩。

青年成就香港部（JAHK）下周六（13日）舉行青年創業網上展銷會，今年有75間中學、逾1,200名學生參展。當中保良局李誠璧中學學生團隊「Unbounded」，以14個700毫升的膠樽回收再造「絕膠傘」，主色為灰色，傘上「700」字樣則擬用黃色，寓意為社會「灰暗」環境帶來正能量，遮套也會印上QR code推廣環保。

以環保產品為為港人打氣

「Unbounded」中五生謝穎樂解釋，現時約有700種海洋生物備受塑膠垃圾威脅，每日平均亦有700噸廢紙送往堆填區，希望利用「700」這數字喚醒700萬港人的環保意識。「絕膠傘」售價為120元，目前仍在生產中，預計生產500把；另提供30元「Umbrella Care」售後服務。

聖瑪加利男女英文中小學的學生團隊「Enchkant」，利用再生紙和報紙造環保燈罩，在罩上人手雕刻高樓大廈和鯉魚圖案，售價為128元，燈罩設計寓意「逆流下香港人的曙光」。她們另設4款港式水晶球，利用3D打印技術製作鐘樓及凌霄閣圖案，及以茶餐廳、霓虹燈招牌等貼紙作裝飾，並提供顧客訂製服務，售價98元。

團隊成員、中四生陳敏萱指，團隊花了大量時間物色廠商及物料，會在網上社交媒體宣傳及設網上預訂。她形容網上展銷是新體驗。

中學生公開組團隊「KongNect」則推出記事簿，以香港街景為設計主題，內含「一周計劃」及七頁「一天計劃」，每頁下方都印上金句語錄，背面印上「香港人要做一個叻人」。團隊成員中五生鍾安澄指，港人生活壓力大，節奏急促，希望藉記事簿鼓勵港人訂立目標。每本售75元，現階段已預售60本，或視乎銷情再加印。

JA香港青年創業網上展銷會詳情

日期：2021年3月13日（六）

時間:上午11時至下午5時

網址：jahk.org/fair2021

預覽產品：http://jacp-tradefair.com

資料來源：青年成就香港部

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