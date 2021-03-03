中共透過國安法大力剷除香港反對聲音之際，中聯辦再有高層調整。《星島日報》和「香港01」今日報道，出身商務部的全國政協港澳台僑委員會駐會副主任尹宗華，將到港出任中聯辦副主任，料接替本月已達60歲退休年齡、來港工作已7年的仇鴻，負責主管中資機構、經貿交流等事務、以及連繫商界等工作。

本年初有報道指中聯辦會進行「海嘯式」人事更替，約半人手編制、即約240個崗位會換人，冀以全新手法「管治」香港。

據報，尹宗華現年56歲，是浙江嵊州人，南開大學經濟學博士，長期在商務部（對外經濟貿易部）工作，曾任駐歐盟使團公使銜經濟商務參贊，後來擔任商務部國際經貿關係司司長、世界貿易組織司司長、中國貿促會副會長。貿促會工作期間，他身兼中國國際商會調解中心主席，2015年12月9日曾來港，與時任律政司司長袁國強和基本法委員會副主任梁愛詩，出席於香港律政司律政中心設立的「內地—香港聯合調解中心」開幕儀式。

2019年，尹宗華轉任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，成為副部級幹部，與港澳政協委員有廣泛接觸，涉獵港澳台統戰工作，並曾與2018年至2020年初擔任全國政協副主席兼秘書長、現任港澳辦主任夏寶龍共事。

中聯辦連月已進行多項高層人事變動，如曾任最高人民檢察院辦公廳主任及《檢察日報》總編輯的王松苗，已空降擔任秘書長，成為「西環大管家」。宣傳文體部原部長李海堂早前亦離職，由政法委「空降」的副部長鄭琳擔任；警務聯絡部部長李江舟擔任駐港國安公署副署長後，則由福建省莆田市副市長、公安局局長陳楓接任。

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