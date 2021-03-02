眼前的鄺俊宇，眼皮下垂，面露疲態，他周日（2月28日）獲續保離開警署回家後，就連續兩天不眠不休為支援被捕民主派及其家屬奔走，在受訪前才短暫補眠3小時。周一初選涉違《國安法》案開庭，他上午7時已到場排隊輪候聽審，翌日續到法院聲援：「我幾辛苦都好，都唔及其他（被告）嘅朋友辛苦，我喺外面會做得幾多得幾多。」暫時甩身的鄺苦笑道，明白要笑着面對風雨其實很難：「所以我呢幾日都係loop住句歌詞：『強大先可以撐過去』......呢句係真嘅。」

記者 林俊謙

身穿黑色上衣的鄺俊宇一臉倦容，昨天（2日）連續第二日到西九法院聽審，希望記下案件重點，協助被捕人士。他接受《蘋果》訪問指，周一開庭首日，一直留守至凌晨2時多，其後接載被捕者之一、當晚凌晨在庭上不適送院的楊雪盈的家屬到醫院，了解楊的最新情況。

市民助充電 勿忘常喝水

「馬拉松式」聽審期間，鄺因為不想離開法院太遠，全日只吃了一件朋友送上的三文治，也忘了有沒有常喝水：「呢啲辛苦其實係微不足道，因為個無力感其實係好重好重，但係個無力感幾重都好，我哋一定要堅強。」他特別感謝周一在法院為他「充電」的多名熱心巿民，「我電話無電，要感謝超過6個巿民，借咗6個唔同嘅（電話）『尿袋』畀我，我電話（電池量）由0去返100，再變返0又去返100，重複無電咗7次」。

暫時仍未被檢控的僅有自由下，鄺明言最優先工作是為被捕者家屬提供支持，指政權折騰之下，家屬與被捕者一樣難受，「最緊要係畀啲溫暖唔同嘅人」，直言：「我唔知道喺外面係咪可以走多幾多步，我覺得走得幾多步，就幾多步，朋友有乜嘢所託，我都盡量幫手做。」而在支援過程中，他感受到香港人真的很堅強。

「唔諗選舉 我最想各位平安」

對於已對香港失去希望的香港人，鄺稱，自己從來都希望能笑着面對不同風雨，但知道實際上其實很難，他也連日哼着黃偉文填詞的《多喝水》其中一句「強大先可以撐過去」，自我振作。大批港人周一到法院外聲援，鄺相信香港人對47名民主派被捕有同一感受：「我相信無論而家個情況點樣都好，大家都係在一起。」

談到暫時未遭《國安法》檢控，鄺稱根據律師意見，不便評論案情。至於還會否參選立法會？他說：「我覺得要應付咗眼前呢個最大嘅困難先，唔需要諗（選舉）住嘞，最緊要如我一向嘅風格，我最想都係各位平安，好人一世平安。」

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