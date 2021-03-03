年輕髮型助理被指於前年8.31事件兩個月當晚，在旺角街頭手持兩支以報紙包裹的鐵筆，被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。被告受審期間傳召友人以辯方證人身份出庭作供，力證涉案鐵筆是友人事前借出，以拆除家中櫥櫃，及後二人相約當晚到旺角用膳，順道交收。案件經審訊後，裁判官劉淑嫻今宣讀裁決，指拘捕警員作供誠實可靠，惟辯方說法也有可能是真，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪名不成立，並應辯方申請，將涉案鐵筆物歸原主。

被告曾進威（21歲）原本被控一項管有適合作非法用途的工具罪，及後改控為管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他於前年10月31日在旺角道與上海街交界管有兩支鐵筆。審訊期間透露，被告持有俗稱「白卡」的殘疾人士登記證，屬智障人士，但適合答辯。

被告不自辯，但傳召其友人及髮廊僱主出庭作供。被告友人供稱，被告案發前約一個月曾向他借鐵筆，以撬起磁磚並拆除家中櫥櫃。及後二人相約當晚到旺角新填地街一間餐廳用膳，同時交收鐵筆。僱主則稱聘請被告為髮型師助手，被告的手袖是用來防止染髮劑沾到手臂，而被告進行頭髮療程時，有可能產生煙及甲醛，戴上頭套可掩蓋口鼻。

劉官裁決指，拘捕警員21781陳紹麟（譯音）作供清晰合邏輯，認為他是誠實可靠的證人。至於陳供稱不記得亦不肯定被告案發時有否戴上耳機，並稱若他見到會記錄在記事冊內，劉官指沒證據顯示被告案發時有戴耳機，裁定他當時沒有戴上。

不過，劉官認為被告友人的說法有可能為真。控方審訊時質疑，鐵筆如曾被使用，理應留有花痕，惟涉案鐵筆的花痕不太嚴重。劉官裁決則指，留意到兩支鐵筆均有花痕，況且鐵筆不用出現嚴重花痕，也可證明曾被使用，認為控方的批評欠缺證據支持。

官：一般人看見配備長槍及盾牌等裝備警員也可能感害怕

至於被告僱主，劉官認為其證供有部份不合邏輯，例如被告戴上黑色頭套後，外貌只剩下眼部未被遮住，而且被告戴上當時管有的兩個頭套，比只戴一個口罩麻煩。劉官又質疑頭套沒有辯方所稱的功效，也會影響客人觀感，甚至嚇怕客人。

僱主接受控方盤問下同意，髮廊內有儲物櫃。劉官裁決指，被告沒理由帶著頭套外出，因而只接納僱主供稱被告案發當天晚上下班後乘紅van到旺角的部份。

劉官裁決時指，不認為環境證供能支持被告有意圖自行或給他人使用涉案鐵筆，藉摧毀或損壞他人財物以進行堵路等目的。劉官同意辯方所指，案發現場沒有發生不法事件的迹象，遑論有公眾集結或示威。

劉官又謂，陳當時只看見被告一人，他需要如「拆禮物」般拆開報紙，方可看見內有鐵筆，如果被告當時打算使用鐵筆，他沒理由將之包著。而被告背囊內沒有報紙，相信他出門前經已包好鐵筆。劉官亦認為，陳不知道被告從哪裡來，以及欲往哪裡，而且鐵筆比被告當時背著的背囊長，被告拿著鐵筆的做法合理。

劉官亦指，雖則頭套可用作掩飾身份，惟這難以作出唯一合理推斷，斷定被告有意進行非法行為。此外，一般人看見配備長槍及盾牌等裝備的警員，也可能感害怕，遑論有特殊背景的被告。被告不排除是因害怕才逃跑和掉鐵筆到地上。

控方要求將鐵筆及包著鐵筆的報紙一併充公，辯方則申請將鐵筆歸還給被告友人。劉官最終批准辯方申請，歸還鐵筆給被告友人。

【案件編號：WKCC897/20】

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