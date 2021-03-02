【本報訊】政府上月18日放寬抗疫措施，容許美容院、按摩院及健身中心等處所復工，惟派對房間及酒吧仍然關閉。被當局納入派對房間的出租遊艇，同樣於去年11月22日停業，至今超過三個月，復工無期。業界指，停業令下數千員工經濟陷絕境，60艘遊艇昨於維港慢駛，抗議政府不公平，要求盡快復工。

斥僅發放四萬補貼不合理

超過60艘出租遊艇，昨日上午11時於尖沙嘴及灣仔對開海面聚集及慢駛，大部份船隻的船身均掛有橫額，展示向當局爭取三項訴求，包括盡快復業、反對納入派對房間及爭取使用免稅燃油。發起行動的香港出租遊樂船大聯盟指出，全港約1,000艘出租遊艇，因疫情被勒令停業，至今先後停業逾200天，令數千員工陷入絕境。中午12時，遊艇「響按」抗議一分鐘後慢駛，當時海事處派船在場監察，並廣播呼籲遵守不反對通知書，現場亦有警民關係科警員。

疫情下，出租遊艇被納入派對房間，去年3月28日首次遭勒令停業。出租遊樂船大聯盟成員陳國雄指出，不少行家需要賣船套現，惟因經濟低迷，購買的人並不多，「我哋唔係想香港政府補償，我哋要復業。」

遊艇及度假住宿預訂平台負責人劉國標稱，平台有200艘登記遊艇，出租遊樂船停業下預訂平台收入重創，至今已損失數百萬元。他憶述去年7月業界被迫再停業，平台數百張定單需退款或改期，認為政府不應將遊艇歸納為派對房間，而且遊艇營運金額龐大，政府僅發放四萬元補貼不合理。

50歲的華哥出身漁民家庭，13年前加入出租遊艇行業，停業期間動用積蓄養家及保養遊艇，華哥堅持日花九小時保養遊艇，迎接復業一刻。他指出，船隻長期浸於海水易損耗，船隻需大維修費用達20萬元，因此近月經常自行維修翻新座椅。

停業多時，華哥花光積蓄，只好向親友籌措維修費用，但歸還無期怕影響親友，只盼政府再放寬抗疫措施希望為生活帶來一線曙光，「如果真係結業，真係所有嘢都化為烏有。」華哥從小在海上生活，駕船是唯一技能難出外謀生，即使找到新工作，但養船與打工難以兩者兼顧，直言「船係睇少一陣都唔得」。