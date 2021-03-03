中國科興疫苗於2月16日獲政府疫苗顧問專家委員推薦緊急使用後，食物及衞生局局長陳肇始亦認可科興疫苗在香港作緊急使用。不過，一名患嚴重糖尿病的63歲老翁接種中國科興疫苗後不足兩日，因嚴重不適入院，同日去世。然而，武肺疫苗臨床事件評估專家委員會今晚緊急開會後，一致認為死因與疫苗接種無直接關係，死因疑是冠心病導致急性心機梗塞及肺水腫，死者最終因呼吸衰竭身亡。

專家委員會的共同召集人孔繁毅指，病人本身有多種疾病，包括高血壓、高血脂、中央肥胖等，亦有吸煙習慣，解剖時發現病人可能患有冠心病，懷疑是因此導致急性心機梗塞及肺水腫，最終呼吸衰竭而亡。委員會一致認為死因與疫苗接種無直接關係，但會待詳細解剖報告再下判斷。

對於會否煞停疫苗接種，專家委員會判斷打針與老翁死亡無直接關係，所以疫苗計劃會繼續，長者或高危人士仍可接種。孔繁毅補充，他是親身觀察解剖過程，證實死者有一條心導管動脈100%閉塞，另外2條亦有70-90%閉塞，非常肯定死因是冠心病。

另一位召集人李卓廣指報告最快數星期才有，至於能否索償，要視乎死因庭研訊結果。他又呼籲，嚴重慢性病患者應先諮詢醫生意見才接種。至於何人要諮詢醫生意見，孔繁毅指是病情控制得很差的人才建議他們先諮詢。他又指，病人有責任了解自己的身體狀況，負責接種疫苗的人員亦會先查詢接種者是否有敏感。他重申，如有嚴重疾病，應該先諮詢家庭醫生意見。而有不良習慣及患嚴重疾病的人士，亦應先處理好自己的病情再接種。

李卓廣指，死者本身有嚴重冠心病，無論有沒有接種疫苗也有死亡風險。至於疫苗會否誘發其疾病？李稱，外國資料庫沒有資料指有相關情況，委員會堅持要待完整的解剖報告出爐後才下最終決定。孔繁毅指，雖然不排除疫苗有機會有副作用，但今次事件是非常肯定與疫苗無直接關係。

孔繁毅指，由於病人是自行前往接種疫苗，中心人員不會查詢其詳細病歷，而接種者亦有逗留30分鐘才離開，因此沒有行政上的失當。李卓廣強調，接種者會獲發小冊子，寫明高風險情況不應接種疫苗，接種者應該先看完。

對於為死者急救時不知道他曾接種疫苗，孔繁毅指，不論有否接種，急救程序也是一樣。至於有其他接種者身體不適，李卓廣指部份人會出現短暫的不良反應，是常見的情況，在外國亦有類似情況。

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