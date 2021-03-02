【本報訊】 前日千人在西九裁判法院門外展示五一手勢為47名被告打氣後，昨日第二日聆訊情況稍為平靜。庭外聲援人士昨繼續穿黑衣，戴黃口罩聲援。由於前日輪候入庭人士眾多，不少市民專程提早前來排隊，164張公眾席籌瞬間派出，但仍有過百人等候後補位置。直至晚上在法院外聲援人潮不絕，包括示威常客王婆婆。有市民不滿鬧爆「法治已死」。

清晨7時許，10多名身穿黑衣市民排隊等候進入公眾席，輪候人士隨後獲安排進入法院一樓輪候區，整個早上人潮絡繹不絕，幾乎迫爆輪候區。至早上11時，法庭在大門豎起水牌，提醒輪候人士164張公眾席籌已全數派出，但至中午12時仍有近百人輪候後補位置。不少人身穿黑衣、戴黃口罩表態，亦有女童用黃絲帶紥上孖辮。

劉慧卿轟無程序公義

示威常客王婆婆亦於下午舉起港英旗到場聲援，其間有警員手持限聚令告票，要求在場人士散開，否則將被票控。直至晚上，庭外繼續有大批聲援市民守候，但眾人未有叫喊口號，氣氛大致平靜，晚上7時亦有市民送水送食物給法院外聲援人士打氣。

昨到場旁聽的民主黨國際事務委員會主席劉慧卿直斥控方阻止保釋「好離譜，都未定罪，就想囚禁人三個月」，令人感覺控方不理程序公義，只想盡快將47人還柙。

另外續有市民到來聲援，杜先生指「警方查案，48小時後夠料就上庭，唔夠料就放人，𠵱家話要慢慢查，點解要還柙，呢個政權黐咗線。」林女士亦質疑法官的審判是否公平公正，還是否值得香港人信任，形容法庭處理案件越來越無稽，過份。市民畢女士則批評馬拉松式聆訊令被告「無飯食又頭暈」是折磨，慨嘆「法治死亡，返唔到轉頭。」