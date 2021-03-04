衞生防護中心披露，周三（3日）新增的其中2宗源頭不明確診，傳染期（發病前2日起計）行蹤頗多。其中住柴灣的69歲退休男，除傳染期去過美心MX和麗香園冰室2間藍店，由發病當日至3日後，更去過4間餐廳。至於住康城的53歲嘉里控股女秘書，除傳染期去過藍店美心旗下的simplylife，又帶病前往曾奪米芝蓮一星的南海一號，發病後8日仍到鰂魚涌嘉里中心上班。嘉里控股所有同事都要強制檢測。

防護中心和醫管局多次提醒市民，武漢肺炎除有不少播毒的隱形患者，亦不乏病徵輕微的帶毒者，呼籲市民即使只有極輕微病徵，都應盡早求醫和檢測，以及盡量留家，避免外出和聚會。此外，以往有不少患者經醫生診斷後，被要求交樣本樽或前往採樣，但未待檢測結果就頻密外出，結果增加確診前的接觸史，容易傳染他人。防護中心亦屢次呼籲市民，即使等候檢測結果，仍應避免外出，盡量留家。

第11044號個案

●69歲退休男子，住柴灣興華（二）邨裕興樓。

●他2月27日發病，頭痛。

●他傳染期去過柴灣和筲箕灣多家餐廳；25日去新翠商場藍店美心MX，26日去興華商場藍店麗香園冰室、永利中心群記爽腩店，27日發病當日去興華商場民華餐廳，28日仍去H21商場明星金閣，3月1日去大家樂旗下一粥麵的新翠商場分店，3月2日去工廠街德福樓地下和興華商場大快活。

第11047號個案

●53歲嘉里控股女秘書，在鰂魚涌嘉里中心32樓上班，住將軍澳日出康城緻藍天翠堤。

●她2月22日發病，咳嗽和喉嚨痛，至3月1日樣本檢測結果呈陽性，但2日才最後上班。

●她傳染期去過去過多家餐廳和商廈；20日去美心旗下藍店simplylife BAKERY CAFÉ的九龍灣德福廣場1期分店、大家樂旗下oliver’s SUPER SANDWICHES的德福廣場2期分店，22日發病當日去中環萬邦行，26日仍去將軍澳PopCorn Greyhound Café，27日去曾奪米芝蓮一星的尖沙嘴iSQUARE南海一號、灣仔凱聯紅花會，28日去將軍澳TKO Gateway。

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