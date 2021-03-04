做了法庭記者N年，第一次寫手記，為了記下它的荒謬。

荒謬是，連小明也識得計的數學，47人，就算每人講半小時，要用多久才講完？但法官堅持通宵審理，直至有人暈倒方休。這種破紀錄，的確值得記錄，寫入歷史留名。至於被告被帶上法庭前，在警署拘留期間無法入睡，然後晨早被押解到法庭，他們需否吃飯、需否洗澡、內衣外衣沒替換、女士遇上經期又如何？Who cares?

荒謬是，主審法庭除了被告與律師團隊成員外，其他人一概不得內進。

荒謬是，當被告藉著試咪跟妻子隔空示愛，並向大家報平安，然後法庭便收緊措施，閂咪。法官未踏入法庭前，不會開咪。連這個他們與外界僅有的神交機會也趕絕。

記憶中的法庭是有人味的，會有法官批准還柙的被告在步往羈留室前跟兒子短聚，甚至可隔著犯人欄親吻兒子的小手。那是法官體恤被告掛念親人的表現，那是同理心。

看到劉偉聰和楊岳橋說起媽媽，譚文豪訴說對年幼子女的掛念，就連律師和記者也不禁落淚。他們的要求其實很卑微，可是卻連在庭上遙望親人的機會也被剝奪。

入行時，記得有外籍前輩教曉我open justice的重要，「justice must not only be done, but also be seen to be done」。那個年代，但凡他認為有法官違反公開審訊原則，他都會落力報道。那個年代，有些法官會檢討，收回決定，甚至致歉。可是，現在呢？

是因為改朝換代新作風，還是人心改變？

聽到接連有法官說犯法就是犯法，違法達義是歪理，我在想，所謂的依法又達到什麼？以前會跟新來的同事說，做法庭新聞可訓練邏輯思維；但現在判案是根據司法認知與新常態推論。要取得保釋，可能要變成植物人才有說服力，確保你不會再犯。然後又看到，法官可以根據個人喜好，下令不准戴某種顏色口罩的人進入他的法庭。現在訓練的，可能是新邏輯思維。

法律我真係識條鐵。我不會明白，一直用英國法律思維學習的人，如何練成新邏輯思維。但當三權分立不再存在時，又有甚麼是不可能？除了官字有兩個口，我看到權力的權字也是。

以前不少行家抗拒做法庭新聞，說很悶，聘請法庭記者很難，令人卻步。我卻認為法庭新聞很有趣，包羅萬有，有悶到你抽筋、但影響重大的人權案，奇情的有姦淫擄掠。法庭內，甚麼人都有：有錢人、黑社會、弱勢社群、警察、專業人士，是社會的縮影。

我最喜歡聽劇情好笑奇怪的案件，讀者也喜歡看。那些年，傳媒排隊排通宵是聽謝霆鋒頂包案，市民包圍西區裁判署，是為了睇明星。後來法庭出現了一班市民，我們稱之為「法庭之友」，他們揀的不是強姦非禮，就是老謀爭產，總之就是奇情、有趣。現在大家排隊，全是為了聽政治案件，法庭之友亦由旁聽師取而代之，由食花生變成一種責任。

改變的，還有被告的身份。47人案提堂的第一天，西九龍法院大樓塞爆律師。除了47人案，還有8.18遊行案、7.28暴動案。那天碰到不少相熟大狀，氣氛哀愁。一位大狀說，行家有事，不好受。

聽到大律師劉偉聰自行陳情，訴說不明白為何「一生奉公守法，會落得如此下場，身陷囹圄」。楊岳橋說，無法想像作為大律師，「要喺呢塊玻璃（被告欄）後面」向法官陳詞。就在審理47人案的同一層，另一個法庭正處理8.18遊行案，該案被告有在資深大律師名冊排行第一位的李柱銘，還有大律師吳靄儀。

過去一年的法庭新聞已不再是稀奇有趣，根本笑不出。有同事說，我們這一組每天目睹不少人入獄，已患有創傷後遺症。每天看到的不公義，時而對著電腦爆粗，時而落淚。那天離開西九龍法院後，急忙去咖啡店喝一杯dirty，想把骯髒吞下。同事說，記者室叫Press Room，現在應改做「Depress」 Room。見證它的墮落，有誰不感悲哀。

最後想說的是，法庭記者跟香港人一樣，也是謹守各自的崗位，做應做的事。

寫在47人被拒保釋前的凌晨4時

記者 黃家慧

後記：收到獲批保釋的15人名單後，一一讀出名字給同事核對，聲音不住抖震，想起電影《Chicago7》那一幕。然後發現，同事一邊打字，一邊在哭。

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