食環署助理小販管理主任趁晚飯休息時，從紅磡工作地點返回前僱主位於油麻地的辦公室，利用擅自複製的後備匙開門入內，偷取有風水用途的400元利是。主任今承認入屋犯法罪，辯稱當時打算歸還鎖匙，一時貪心才犯案。不過，他的說法不為法官接納，最終被判監禁15個月。

被告陳鍾波（31歲）承認於去年7月24日闖入位於油麻地彌敦道430號彌敦商務大廈的羅杰斯環球（香港）有限公司，並於該處偷取現金400元。

辯方求情稱，被告在內地出生，1991年來港，被捕時是食環署助理小販管理主任，月入2.1萬元，為家中經濟支柱。他需要照顧患有高血壓的母親，定罪可能令被告失去食環署工作，且他自被捕後已遭扣押。

官：放還後備匙又如何鎖門離開？

辯方續指，被告複製前僱主的鎖匙，惟離職時忘記交還。事發當時正值晚飯休息，他打算返回舊公司交還後備匙，卻因一時貪心而偷利是。被告當時已離職，與事主不是僱主及僱員關係，被告所犯罪行不屬違反誠信。

辯方又呈上被告前僱主、母親及朋友等撰寫的多封求情信，他們均指被告犯案與其良好個性不符，又謂被告多年間都在教會捐獻。前僱主則讚被告勤力，又稱當時打算警告被告了事，惟因已交警方處理，情況非前僱主所能控制。

法官勞潔儀不接納被告交還後備鎖匙之說，因被告於下午6時許進入大廈，並非正常辦公時間，亦沒證據顯示被告相約前同事交還鎖匙。另外，被告所偷的利是放在一個金色蘋果型盒內，若不打開盒子，不會知內有利是；且如被告交還後備匙，那又如何鎖門離開？基於以上理由，法官不接納被告說法。

法官以27個月監禁為判刑起點，被告認罪，可獲三分一刑期扣減。法官接納辯方求情信所指，被告有良好品格，重犯機會低，涉案金額小，且被告犯案沒有使用工具，亦非經精密計劃，再獲扣減3個月，判被告入獄15個月。

案發辦公室實行在家工作制

涉案公司裝有閉路電視，拍攝辦公室範圍。公司東主黃錦民去年4月開始實行在家工作制，他於同年7月起因「風水」關係，在辦公室窗旁的蘋果型盒內放了10封利是。

去年7月24日晚上，公司職員的手機收到警示訊息，透過手機查看閉路電視，發現一名男子在公司內形迹可疑。職員通知東主及管理處，並且報警求助。

警方接報到場，在單位內發現被告，東主亦到場，認出被告曾於2014年至2018年間在其公司工作。警方在被告褲袋內找到後備匙。

被告接受警誡時聲稱，他在涉案公司工作時複製後備鎖匙，辭職時忘記交出。案發當日他在紅磡市政大廈上班，用膳期間到現場看看有否東西可偷，並將蘋果盒內的10封利是共400元拿走。

【案件編號：DCCC952/20】

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