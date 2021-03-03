3月5日是傳統24節氣中的「驚蟄」，《蘋果動新聞》為應節特別設計了「驚蟄打小人套裝」，陪香港人一齊出氣，願化解衰運！

現率先送上電子版「驚蟄打小人套裝」，歡迎按此免費下載，明日正日更會有報紙版，讀者可以剪下使用，掃走小人，迎來貴人！

打小人小知識 列非物質文化遺產

打小人演化自「祭白虎」儀式。相傳驚蟄春雷初響，驚醒猛獸害蟲為禍人間。猛獸中白虎最兇猛，民間就把肥豬油塗在紙老虎口上，意其不能張口傷人；害蟲則喻小人，例如蟾蜍開口就指小人出口傷人、搬弄是非，衍生打小人化解。驚蟄「打小人」習俗至今過百年歷史，被列為非物質文化遺產，2009年更被美國《時代》周刊選為亞洲最佳事物，當時已有專家指，香港人有寃無路訴，只好透過「旁門左道」出氣，若打小人越來越普及，即代表市民越來越對現況不滿，投訴無門，才利用「打小人」宣洩。

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