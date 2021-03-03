【本報訊】政府宣佈延長社交距離措施14日，並要求食肆安排專職「執枱專員」，措施即日起生效。飲食業表示，「（中小型食肆）前線員工可能得一至兩人，要負責確保客人掃描安心出行或填資料，又要落單、傳菜、收銀」，人手上較難作安排；亦憂新措施成執法者針對黃店的藉口。

政府昨凌晨刊憲由今日起，食肆須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和消毒使用過的餐桌及隔板，否則這些員工每逢轉換其他崗位前，都要洗手、用消毒液潔手或換手套；同時要求食肆加強空氣流通，每小時換氣率需達六次，否則要設置合規格的空氣淨化設備。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨指，中小型食肆在人手上較難安排「執枱專員」，這類食肆前線員工可能只有一至兩人，難以騰出額外人手。至於要員工轉換崗位的替代方案，黃直言會令工作更繁複，「唔係反對政府做法，但做得到咪做囉」。

對於有關空氣流通的措施，他認為當局應提供清晰指引，例如空氣淨化設備的過濾效能要達到甚麼水平，並促政府支助業界改善。

林瑞華憂成針對黃店藉口

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則認為，現時無論黃、藍食店皆面臨困境，但政府仍不斷要求食肆增加措施，「又唔係對疫情有幫助，惟有無奈接受」，又憂慮新措施令執法者針對黃店，「每多一樣嘢都係（畀執法者）多個藉口」。