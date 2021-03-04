香港曾經連續25年蟬聯美國傳統基金會的「全球經濟自由指數」榜首，今卻被剔走不再獲獨立評分。有經濟師分析，此舉反映中美角力「白熱化」，美方意識到香港所有事務須經北京「首肯」才能下決定；有國際關係學者亦指，美方質疑香港在北京全面管治之下，香港終將由自由經濟走向社會主義市場的經濟體系。

基金會解釋，雖然香港與澳門作為特別行政區，與大部份中國大陸民眾享有不同及較多的經濟自由，但「近年的發展毫不含糊地顯示，這些經濟政策最終由北京控制」。

本身是經濟師的南區區議員林浩波向本報指，有關舉動反映中美角力關係進入「白熱化」，顯示在美國眼中，香港的自由經濟體系與中國無異，美方亦不再信任香港在「一國兩制2.0」下能維持原有的自由經濟體系。林續分析指，美方或沒預料北京如此強硬干預香港政治、經濟，甚至連特首林鄭月娥作決策亦須「等北京首肯」，令美方對本港的「國際性」失去信心 。

陳家洛：國際質疑香港能否維持「高度自治」、「一國兩制」

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指出，林鄭月娥兩年前曾親自感激美國傳統基金會，將香港連續25年評選為全球最自由經濟體系，惟兩年後香港卻被剔出評級，陳形容是國際質疑本港能否維持「高度自治」、「一國兩制」的訊息，就應否繼續視香港為有別於中國的經濟體系，響起警號，亦反映出自由經濟體系與人權、司法制度掛鈎。

陳續指，不論是警方全城大搜捕參與初選的民主派，抑或是打壓本港新聞自由等，均反映出政府「無休無止」地清算香港異見人士，難以說服國際相信香港未來得以「撥亂反正」，反而憂慮香港在北京的全面管治下，能否繼續維持自由經濟體系，「抑或是已經變成政治主導、走向社會主義的遊戲玩法」。

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