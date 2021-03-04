5歲女童疑遭親父及繼母虐待致死案下午續審。首被告胞弟、女童叔叔供稱，曾目擊胞兄掌摑8歲長子致嘴角流血，他因而與胞兄口角，從此兄弟關係轉差，「冇傾過偈」。胞弟接受辯方盤問時同意，胞兄起初極少體罰子女，惟在次被告即新任嫂子搬入單位後，胞兄開始對子女失去耐性。

本案首被告（30歲）為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，第三被告（57歲）則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首被告及次被告面對謀殺罪，第三被告則被控四項虐兒罪，指她在上述日子虐待Z及X。

兩童的叔叔A供稱，2016年某天在房內看電視期間，「聽到細路仔喺度叫，嗌住『唔好』」，他於是奪門而出，看見胞兄掌摑X，令X嘴角流血。A為制止胞兄，迅即上前推開他並搶走X。未幾二人口角，母親上前將兩人分開。A形容這是胞兄體罰子女較嚴重的一次，此後他與胞兄關係開始疏遠。

A供稱，胞兄如發現子女食飯頗慢，會責備他們兼拍打手臂，A若看見會制止。A也曾目睹胞兄要子女罰企牆邊，他見狀即「抱佢返嚟自己身邊」。A解釋謂：「我本身唔係好鍾意體罰，覺得有時唔需要咁樣做。」

A也表示，次被告於2016年9月搬入住所後，胞兄性格開始有變，對子女變得不如以前般有耐性。

首被告代表大狀盤問A時，在庭上讀出A的書面供詞內容，提及首被告和兩童親母仍是夫妻時，二人和Z及X相處不俗，首被告更和X有講有笑，「當X做錯嘢時，阿哥阿嫂都係大聲鬧吓，絕少進行體罰」。

及後次被告搬進住所，2016年底某天被告一家用膳，其間首被告因為X食飯食得慢而責備他，更用藤條打其小腿，雖然力度不大，但X仍有哭。根據書面供詞，A稱X平時食飯甚慢，但以往首被告不曾因此而打X。他從那時開始留意到胞兄脾氣變得暴躁。A同意書面供詞內容屬實。

第三被告「哎呀外婆」的代表大狀盤問A指，首被告在掌摑X事件上曾向他說：「我教仔唔使你教！」A同意大狀所說。A也稱事件翌日看到X的嘴唇仍有紅腫及少許血絲。他問X需否求醫，X表示沒需要。

案件明天續審。

【案件編號：HCCC28/20】

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