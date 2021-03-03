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【本報訊】一對只有5歲及8歲的兄妹，疑遭親父及繼母兇殘虐待，包括以藤條毆打數十次、掌摑至嘴角流血、被迫在寒冬下睡地板、被綁罰站跪地至天亮、只准吃父母的殘羹剩飯充飢等。這對父母更疑與兩童大玩虐待遊戲，美其名曰「飛高高」及「扮超人」，將兩童拋至天花板撞頭，又不斷搖晃他們，即使兩童哭喊尖叫也不停手，最終5歲女童染上敗血症死去。女童親父及繼母被控謀殺罪，案件昨於高院開審，控方透露兩童全身均有逾130個傷口。

涉案共有三名被告。30歲首被告為女童Z及男童X的生父，同齡次被告是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首、次被告均否認謀殺罪；第三被告否認四項虐兒罪、即於上述日子虐待5歲的Z及8歲的X。案件由法官黃崇厚審理。

控方案情指，女童Z及男童X出生後，原本與生母及首被告同住，一家四口與首被告母親及兩名胞弟同住。其後首被告與妻離婚，2016年與次被告結婚，次被告搬進單位與兩童同住。次被告常以藤條及衣架打X與Z，首被告亦曾掌摑X至嘴角流血，遭兩童的祖母及胞弟阻止。2017年8月10日，首、次被告帶同X及Z遷進第三被告的單位，自此首被告拒絕讓前妻探望兩名子女。

首被告於2018年1月6日報警，指Z包着尿片躺卧客廳，失去知覺及脈搏。救護員到場證實Z已死亡，經檢驗後，X及Z身上均被發現有逾130處傷勢。男童X向警員表示，他和胞妹於舊居時在關懷下成長，生活愉快，但搬進第三被告單位後，首、次被告不斷以藤條毆打X及Z約30至50次，又拳打、掌摑及拖鞋拍打他們，首被告更以剪刀刺X。

X及Z多次被綁住或站着過夜，亦被要求跪地，並只能吃被告的殘羹剩飯。首、次被告更以兩招虐待懲罰X及Z，美其名曰「飛高高」及「扮超人」。「飛高高」是指舉高X及Z，再將二人拋至天花板，導致他們多次撞頭，發出「碰碰碰」響聲。即使X及Z不停哭叫，首被告仍不停手，次被告則從旁鼓勵他，要讓兩童撞到天花板。「扮超人」則是兩被告各自捉着X及Z四肢，再不停搖晃拉扯兩童，直至兩被告滿足為止。X又向警員供稱，父母曾在Z去世前一天強迫她玩上述遊戲，Z不斷顫抖及表現害怕，並一直尖叫。

控方︰Z長期被虐 敗血症致死

由於首、次被告不欲讓老師發現X及Z的傷痕，要他們外出時戴口罩掩蓋傷口，並多次替兩童向校方請假，又向老師謊稱傷痕的由來。控方指，由於Z遭被告長期虐待，導致免疫系統出現問題，最終患上敗血症致死。

昨午開庭後，控方指法庭早已頒下匿名令，惟仍有媒體披露X及Z的名字及身份等個人資料。黃官提醒記者不得披露涉案事主、被告及相關家屬的個人資料，陪審員亦不可閱讀與案有關的報道。

案件編號：HCCC28/20