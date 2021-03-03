【本報訊】前年9月市民發起「和你塞3.0」，各區皆有示威集結，有防暴警稱在沙田港鐵站驅散示威者期間，遭一名逃跑的教大生推跌並扭傷手指尾。教大生否認襲警罪受審，裁判官崔美霞昨裁決指，警員證供存有關鍵性矛盾，質疑他觀察不準確，裁定被告罪名不成立。裁判官亦接納辯方指，不排除被告只為離開混亂的現場而跑向巴士站，行為不屬自招嫌疑，批准訟費申請。

教大四年級生王灝顓（22歲）昨聞判鬆一口氣，旁聽市民不禁歡呼鼓掌。被告散庭離開時，庭外有人鼓勵稱「加油呀細佬」；友人亦輕擁被告，送上祝賀：「恭喜晒，遲啲約食飯。」

官批訟費 信或為逃離混亂

被告被控前年9月7日在沙田港鐵站B出口外襲擊警員鄧浩濱。鄧早前供稱，當日左手持盾，右手持警棍，看見被告從閘機位置向他迎面跑來，大罵他：「死黑警！」隨即用雙手推他心口，導致他跌倒並扭傷右手尾指。鄧其後成功追截逃跑的被告，將他拘捕。

崔官分析證供指，鄧起初稱遭被告推向左邊，使他跌倒並扭傷右手指尾，盾牌、警棍亦跌在地上；惟他盤問下改口稱當時是手持盾牌落地，沒有鬆手。此外，鄧在書面供詞中指，由他下警車直至遭被告推跌歷時七分鐘；惟他盤問下承認過程「係冇七分鐘咁耐」。

崔官質疑鄧的觀察不準確，主要證供存有關鍵性矛盾和不可能性，由於控方未能舉證至毫無疑點，裁定被告罪脫。辯方隨即提出訟費申請，指法庭已拒接納受襲警員的證供，而被告當日只為離開混亂的現場才跑向巴士站，行為不屬自招嫌疑，事件純屬無妄之災；申請最終獲批。

案件編號：ESCC277/20