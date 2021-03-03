電視又傳來外交部發言人的名句：「任何人都不能凌駕法律之上。」這句話，由戰狼口中吐出，就如一個汽車維修員踢足球時跌出士巴拿與槌仔，很合理；又如那些「堅定愛國者」或其家眷，施展愛國奇技時擁外國護照傍身，也很合理；又如編寫攬炒主題科幻小說可以顛覆國家政權，都屬新時代創意邏輯。擺在眼前，是一套顛倒再顛倒的新思維新倫理，如果大家未能體會，請洗心革面，好好學習。

47人初選顛覆案，外國勢力齊聲譴責，外交部回應「任何人都不能凌駕法律之上」；參加選舉想贏想爭取最多議席，如何犯法？按《基本法》所列條文依法要求行政長官回應民意，如何凌駕法律？

因時制宜的法律武器

我們要用欣羨的目光，解放思想，一同勇闖新世界。新時代的法律，早已正名為法律武器，屬軍火類，由國家權力壟斷，你們不要自作多情，沒人會撫慰坦克步槍去談仁愛公義；新時代的邏輯，自相矛盾是公理，顛倒黑白是王道，以偏概全是真諦，誰是誰非，以法律的硬度來比試。

故此，武器在手，只求殺敵。政法部門要求47人提早報到落案，上庭時又表明未夠時間搜集足夠證據、各種安排手忙腳亂、保釋申請曠日持久破法庭紀錄；被告們通宵扣押後再深夜審判然後舟車勞頓在收押所彈出彈入，有人呆待法庭被告欄中，飢餓12小時最後暈倒送院。控方未準備好證據就要匆匆落案又要求不准保釋，唯一合理解釋，就是要打破無罪推定，亮出武器震懾醫生、律師、學者、理想青年等階級敵人，未審先羈押；選擇這個時機，唯一合理解釋，就是要在尊貴的人大政協舞台開幕前，演好前戲，有交代。

架起法律武器對準敵人的馬前卒，是一位愛穿旗袍的優雅司長，她三番四次「法官審案是不受干預」之說，早已過時落後。港澳辦主任夏寶龍公開喊話，直接點名黎智英、戴耀廷、黃之鋒是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，未審已明言他們的「違法行徑」要「依法」嚴懲。殺敵之舉，不需要謙和敦厚、不浪費時間裝模作樣，甚麼司法獨立、法官審案不受干預，根本多餘，我們要有底氣，推翻英殖時代的糟糠。

武器庫倉底貨，最近又出土「愛國者治港」，而且一躍而成一國兩制的「初心」、「核心要義」、「根本原則」。好事之徒問，既如此重要，為何《基本法》條文隻字不提？為何《基本法》容許持外國護照香港人佔據政府高位？

還在認真討論何謂愛國，鄧小平當年說過甚麼，又是昧於形勢。法律武器的配件，可加可減；「愛國者」之紅線，可高可低，一切因時制宜，方是時代精神。有一天，「2+2=5」成為香港憲制秩序中的聖杯，你若不下跪拜倒，都屬挑戰國家根本制度。

故此，愛國陣營在區議會選舉大敗、受選民唾棄後，最直接做法就是修改制度。一場球賽輸了，痛定思痛，當然就是密謀如何修改球例、DQ球員、甚至對方一切入球作廢。故此，取消選委會區議會界別、重劃立法會選區、設立候選人資格審查委員會，緊跟伊朗神權政府的選舉方式，輸打贏要、自打嘴巴、自相矛盾、違反承諾，統統不是問題；法律不合意，就要換掉，正如軍火過時，就要添加大殺傷力武器，一切理所當然。

先生們、女士們，天國近了，你們要好好明白，輸打贏要是美德，自相矛盾才是永恒，所謂承諾只是等待被摧毀的修辭。我不會違法，因為以我為法、我就是法律，我若想違法，就創制新的法律，凌駕於原來法律，「任何人都不能凌駕法律之上」，除了我。

區家麟