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成功擴軍、增逾250億「軍費」預算嘅PoPo噚日有新搞作，警隊刊物《警聲》整咗《認清事實—謠言謊話真不了》十頁特刊，聲稱要澄清抹黑，仲話警隊係歷盡磨難涅槃重生，但大部份內容舊調重彈，不過一打開，八方發現其中一張圖嘅設計，係警徽之下「Fake」「Fact」替換，「事實抑或謊言，你可主宰」。係咪暗示警隊把弄事實？香港設計界真係卧虎藏龍。

維穩特刊繼續吹

講返內容，PoPo強調8.31冇死人、新屋嶺冇強姦，仲話「個別傳媒」接二連三發放誤導訊息，語帶怪責話過去一年發逾百封澄清同駁斥信從未獲回覆。相信PoPo所指就係《蘋果》，皆因同事三日唔埋收到PoPo情信譴責敝報，不過唔講一直仲想我哋回覆。

八方要替同事抱不平，12港人事件，本報揭發送中黑幕，去年8.23警方要求飛行服務隊緊急空中搜索，兩警登上定翼機，新聞界追問警方當日點解登機，但警方一直封口；反送中運動期間，同事每見警暴發生都入Q追問，前後入Q過百條，統統冇回覆。

再舉例，舊年3月5號，有交通警被拍到雙手離軚扮雀。總警司向立會辯稱有「澳洲案例」支持做法，時任議員朱凱廸向澳洲警方追問，當局回覆冇使用相關駕駛技巧。PoPo從此避開唔講。又例如8.31事件，有速龍向消防救護訛稱太子站內冇傷者，事實係站內多人頭破血流，警方從未道歉，亦冇懲處大話速龍。八方覺得，民間如果出本《警謊》對撼，又何止十頁？拎住咁多維穩費出十頁內容，夠唔夠穩住藍絲基本盤？

李八方