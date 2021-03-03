【本報訊】前年9月約200名大埔街坊計劃在港鐵站手拖手築人鏈，聲援機場「和你飛3.0」行動，其間有少年在大埔墟站內遭群警亂棍扑爆頭，頭破血流倒地。警方事後拘捕11人，包括一對父女，指他們參與非法集結，案件昨再訊，11人全部否認控罪。主任裁判官徐綺薇認為指控含糊，質疑控方「有冇拎過法律意見」；當得悉控方無閉路電視呈堂，更不禁謂：「無可能嘅事啦係咪？無閉路電視點證明？」

控罪含糊 促徵法律意見

八男三女被告案發時介乎16至50歲，除最年長的被告陳志超報稱退休外，餘下皆為學生。各人皆被控一項參與非法集結罪，辯方昨質疑控罪書寫法含糊，到底是指控各被告參與同一個非法集結，抑或是11個不同的集結。徐官稱有相同觀察，質疑控方有否索取法律意見，下令控方徵詢意見後再通知法庭。

控方透露審訊時將傳召17名證人，除一名港鐵職員外，其餘皆為警員。徐官問：「控方會唔會依賴閉路電視片段？可唔可以講多少少？」辯方其後透露，有收到控方提供的新聞片段及港鐵閉路電視片段。

控方解釋有關片段質素欠佳，不打算呈堂。徐官即謂「你應該同我講有，但質素唔好，所以唔打算依賴」，並質疑「定你根本未有準備好你嘅案件，你有用心睇案情，應該知有閉路電視片」。案件押後指4月13日預審，各被告續准保釋。

案件編號：WKCC3189/20