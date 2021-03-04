47名民主派人士因初選被控串謀顛覆國家政權罪，他們於2.28報到後被起訴並扣押多日，連日來於西九龍裁判法院提堂聆訊，四天聆訊中我參與了三天的採訪工作，本來天天在延伸法庭聽着各大狀為被告陳詞，又看不到被告表情，甚有距離感，直至昨日傍晚，7名被告炒大狀要求自辯，他們由某律師「當事人」，變回有名有姓、有血有肉，正是那個我作為記者必須嘗試認識、了解的人。

代議士替己身作最後咆哮

透過音響系統聽到被告的聲音，讓人想起很多以往在不同場合採訪被告欄上各人的畫面，多位前立法會議員自辯時，腦內浮現以前他們在立法會議事堂發言境況：發言對象由「主席」變成「法官閣下」，為民發聲變為替自己作最後的咆哮，另有很多被告也提到自己珍重的家人—過往不會隨便公開談起、一直要小心保護的人。

不少被告以往也被質疑是為了一己私利參戰，而今日他們真的是為了自己而戰，被禠奪自由的他們，無奈地赤祼祼告白。

何桂藍是唯一一名臨時炒大狀提出自辯的抗爭派人士，做過記者的她中氣十足、咬字清晰，若這是一場選舉論壇，大概會被報道寫成何桂藍不屈的底線。

接着發言的是民主黨林卓廷，何、林二人在去年初選論壇上正正有過火花，想起初選前後的採訪歷程，由醞釀初選、民主派不同路線之爭、派別分歧，甚至公仇私怨，很多記者都曾經帶着市民及自己的疑問，一一質問過被告欄上的絕大部份人；即使是近日律師陳詞以及各人自辯，其實也非不無疑問，但今後按下電話通訊錄內各人電話，無論能否保釋，恐怕都難再可以直接提問，得到答案。

不同光譜「重遇」 卻是因政治打壓

代表不同政治理念的民主派人士同坐被告欄，而連日來不准拍照的公眾席上、法院大樓內行行企企的，都有很多不同光譜的區議員、政黨成員及議助等，「重遇」這些年來不同場合認識、採訪過的民主派，讓人感覺到47名被告，背後不止是47個家庭，也是47條政治路線、47條民主運動的路。

一條條爭取民主的道路，今日在西九龍法院交叠，回想對上一次見到很多跨光譜民主派人士的場合，是不是要數前年還有機會辦的各大黨黨慶？那時「抗爭派」未成型，諷刺是今天民主派更多元更年輕化，但似已乎被一網打盡，圈在被告欄。

這幾天我尚且還可問在場民主派，了解想法，問到：「之後點啊？」答案無不是：「盡做」、「撐得幾耐得幾耐」。與普遍香港人，何嘗不一樣？

記者 梁穎妍

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