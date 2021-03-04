氣候變化令生物物種也會改變。有環團調查發現，天氣愈熱，本港錄得的蝴蝶物種和數目雖然越多，不過熱天也令一些本港常見物種持續下跌，顯示氣候變暖令蝴蝶出現「新常態」，長遠可能改變本地蝴蝶種群結構。

綠色力量由去年2月至今年1月，共錄得125種蝴蝶物種、超過6,600隻蝴蝶，兩者均是16年以來第二高。最新調查錄得5種新蝴蝶，包括非常罕見的珀灰蝶、罕見的小紅蛺蝶和黃紋長標弄蝶等。

綠色力量高級環境事務經理單家驊形容，同時錄得5種新蝴蝶是較為特別。他指，2019年及2020年分別為香港有記錄以來最熱及第二最熱的兩年，錄得的蝴蝶物種和數目亦是調查以來最高及第二高，反映天氣越熱、蝴蝶數量越多。

以小豹律蛺蝶和疑波灰蝶為例，單家驊指，調查分別於2018年及2019年才首次錄得這兩種蝴蝶，之後的調查繼續錄得頗多數目，其中小豹律蛺蝶連續兩年都錄得約30隻。

單家驊解釋，這兩種蝴蝶主要分布於泰國、馬來西亞等熱帶地區，偏好較炎熱氣候，近兩年天氣變暖，有利牠們在本港繁衍。

常見物種數量持續下降

不過單家驊亦指出，過往一些較常見的物種，近年錄得的數量卻持續下降。他舉例指，一直在香港有記錄的琉璃蛺蝶和碧鳳蝶，近五年錄得的數目平均較2005至2009年分別下跌達63%和73%，其中琉璃蛺蝶於2019年錄得22隻，2020年大跌至只有3隻。

單家驊分析，天氣轉熱可能令部分本地原生蝴蝶未能適應，減少在本港繁殖。他指雖然氣溫上升令整體蝴蝶數量增加，但同時有過往常見的蝴蝶正在減少，長遠對生態影響孰好孰壞，仍有待觀察。

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