為鼓勵工廈重建，發展局宣佈本月15日推出以「標準金額」徵收工廈重建的土地契約修訂補地價先導計劃，為期2年。當局亦公佈相關標準金額水平。按當局資料顯示，以港島為例，修契前若以工業或倉庫用途計劃，每平方米地價為4萬元，若轉作住宅用途，每平方米地價則增至13萬元，即每平方米需補地價為9萬元。

當局稱，計劃適用於1987年前落成的工廈，旨在透過公佈一套標準金額，向工廈業主就補地價提供確定性，以便加快完成工廈重建所涉及的修契程序，推動工廈活化及務求地盡其用。有關金額在計劃生效2年期內將維持不變，其間工廈業主可按修契前及修契後的用途和總樓面面積，按已公佈的標準金額計算應繳地價，考慮是否申請修訂地契以便進行工廈重建。

分5區及3個用途訂立標準金額

計劃下，發展局將全港分為5大區，就工廈修契所涉及的三項用途，即重建前的「工業／倉庫」用途，以及重建後的「商業／現代工業」和「住宅」用途訂立標準金額，標準金額經參考一籃子市場相關資料而釐定。

有關金額的水平，以港島地區為例，若重建後轉作商業或現代工業用途，每平方米需補3.5萬元地價，若轉作住宅用途則每平方米需補9萬元地價；至於九龍東，若重建後轉作商業或現代工業用途，每平方米需補2.5萬元地價，若轉作住宅用途則每平方米需補6萬元地價。

當局舉例，以九龍東一幢總樓面面積達1.2萬平方米的工廈計算，其修契前的標準金額為每平方米4萬元，若重建成商業或現代工業用途，而總樓面面積不變，按修契後的標準金額為6.5萬元計算，即業主需補地價3億元。

地政署將於3月中發出作業備考

地政總署將於本月15日就先導計劃的執行細節發出作業備考，包括地契修訂申請人如何行使以標準金額計算地價的選擇權、適用於處理中地契修訂個案的過渡安排，以及總樓面面積的計算方法，計劃由當天開始生效，為期2年。當局強調，先導計劃不是為業權人提供地價優惠，若契約修訂申請人認為以標準金額計算地價並不吸引，亦可選擇以現行的傳統估價方式處理其個案。

政府於《2020年施政報告》宣佈推行以「標準金額」徵收補地價的先導計劃，這是繼2010年和18年推出兩輪活化工廈計劃後，另一鼓勵工廈活化的措施。截至去年12月，兩輪活化工廈計劃下接獲的重建申請有60多宗，當中14宗已完成地契修訂及約40宗已就重建項目取得規劃許可。當局亦接獲約150多幢工廈申請整幢改裝，當中約140宗已獲批准。

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