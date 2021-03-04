零傳媒經驗的民政事務局副秘書長李百全空降接任廣播處長，上任僅4天即「大發官威」。李百全今早與港台各部門主管召開編輯會議，《蘋果》率先獲悉，李百全會上表明，即日起至未來1周的節目均須讓他先過目，才可以出街。其中李要「過目」的公共事務部節目《鏗鏘集》，本周將報道動物權益；《視點》則講及電影；《香港故事》就有樂隊LMF訪問。他在會上批評LMF經常唱粗口歌不decent，應另覓他人訪問。

斥態度「不客氣」 明針對公共事務部

有港台消息人士指，李百全會上多番強調自己是港台總編輯，有責任確保節目持平公正，表明 「If you can’t pass my impartiality test, your programme can’t go on air」。他會上得悉《香港故事》訪問LMF之後表示，港台作為公營廣播，LMF不decent，因經常唱粗口歌，更即場播放一首LMF的歌，叫與會者聽吓歌詞有多少粗口，還反問為何不找另一種聲音。另有消息指，李在會上形容LMF有極端政治取態，播放LMF歌曲後更直指成首歌「全部都係器官」。

消息人士續說，港台節目應多面向，但李百全的態度並不客氣，「好似all or nothing咁，（令人覺得）唔介意將一個節目抽起再搵另一個節目頂上」。消息指，李明顯是針對公共事務部節目，又說編輯自主是由下而上，過去未曾有一個廣播處長如此，竟在出街前要求先看過節目，令人質疑是政治審查。

批審查「衰過大陸」：威過習主席

另一港台消息人士指，李百全今日說即日起要先看過節目才出街，今晚播出的《議事論事》訪問建制派人士，估計可避過一劫；但現時已經有同事正在重看將會播出的節目，「驚有嘢俾佢捉，但都唔知佢想捉啲咩」。消息指，監製們今午和李再有另一個會議，「而家大家企晒喺度」。

消息稱，李的做法「衰過大陸」，「人哋都叫有張memo通知CCTV邊啲唔出得」，又斥李要求節目要通過他的impartiality test（公正測試）才可出街，「當自己係皇帝，佢就係標準，威過習主席」。消息指，李針對公共事務部早已預料到，但李不但毫無傳媒經驗，還說代表少數文化的LMF唱粗口歌是不decent，「唔止係新聞學唔識，係做官咁多年連社會情況都唔知」。

港台工會表示，正了解事件。《蘋果》正向港台查詢事件。

彭志銘：缺粗口猶如語言「崩咗一角」 李對人不對事

曾著《小狗懶擦鞋》探討粗口文化的次文化堂社長彭志銘指，《廣播條例》規管下節目出街時不會有粗口，估計LMF訪問可能只是探討文化現象，現時無法得知節目有何內容，他認為傳媒機構應以公平原則報道不同聲音，批評李百全的言論反映其無知、無能，缺乏新聞學基礎，如此擔當港台總編輯之位，乃香港的悲哀。

他續指，世界各地文化都有粗口，是語言系統的一環。如果缺乏粗口，猶如語言「崩咗一角」。粗口亦是人利用另一種方式表達自己，可能因其他語言方式無法表達出其憤怒、情緒渲洩等。而粗口歌是講粗口的延伸，由歌者融入音樂展示想表達的事情。

他補充，歌有好多種例如快歌慢歌Rap歌，製作組也不會無故禁播任何一種歌，如果節目中沒有粗口出現，更無理由不准播。他質疑李百全是「對人不對事」，擔心有反對聲音出現而抽起節目，將來曾持政府異見的人士如長毛梁國雄、公民黨梁家傑等，「仲可唔可以請上去？」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！