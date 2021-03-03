受武漢肺炎疫情影響，廣深港高鐵香港段停駛超過一年，不過設施仍有破損情況。立法會鐵路事宜小組委員會文件指出，高鐵香港段位於葵涌的城門通風樓的4個污水泵出現破損，或致未能運作，暴雨或水浸時，高鐵或會出現電路短路風險。《蘋果》正向港鐵查詢事件。

根據2009年港鐵《廣深港高速鐵路鐵路走綫及設施》的簡報顯示，高鐵香港段共有8個通風樓，位置分別為旺角西、南昌、葵涌、城門、八鄉、米埔、牛潭尾以及大江埔。

根據立法會鐵路事宜小組委員會委員所遞交的一份市民意見書指，城門通風樓內有4個污水泵，但裝置已屬「完全破損」（totally defective）或是「不能全面運作」（not fully functional）。

文件續指，污水泵是避免隧道水浸的裝置，而城門通風樓正正位於八鄉與葵涌通風樓中間，萬一遇上暴雨，或會導致隧道水浸，甚至影響鐵路系統，包括影響軌道運作，以及引致軌道的電路故障。

文件又表示，已把問題告知管理層，但無任何回覆和進展，並批評港鐵管理不善。

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