47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續第四天在西九龍裁判法院提堂。法庭今日繼續處理各被告的保釋申請，亦會處理是否剔除禁止報道保釋程序限制。今早甫開庭，律政司副刑事檢控專員楊美琪便指，昨晚有傳媒的報道違反《刑事訴訟程序條例》9P(2)條限制，發佈本案保釋程序的受限制內容，對此表示十分關注，重申有關報道對被告造成不公，亦對法律穩健性有不良影響。總裁判官蘇惠德提醒公眾及傳媒，除非法庭下令撤銷有關限制，否則必須遵循法例限制。

昨日庭上披露，有傳媒針對本案向法庭提出申請，要求剔除《刑事訴訟程序條例》第9P條的禁止報道保釋程序限制。辯方大律師馬維騉庭上指，不論是香港及內地法律學者抑或本港法官，均無法完全掌握港區國安法條文，相信公開本案的辯論內容有助公眾認識國安法，對社會及公眾利益有莫大禆益。控方表明反對，直指相關申請是「天馬行空」，又謂看不到為何有「社會公正」目的而有報道需要。

副刑事檢控專員楊美琪今早陳詞指出，在黎智英涉國安法一案中，高等法院法官彭寶琴表明，為了保障被告利益及審訊公正，傳媒只可報道法例中涵蓋的保釋事項。因此，控方希望法庭可公開提醒大眾遵循有關法例，以免造成任何不必要影響。

辯方大律師馬維騉回應指，不知楊所指的報道是甚麼，僅留意到昨日傳媒廣泛報道他提出的剔除報導保釋限制申請，亦即探討是否可以報道保釋程序，希望律政司可以具體指出有甚麼報道涉嫌違例。

總裁判官蘇惠德表示，現時並非處理傳媒有否違例的事宜，但提醒公眾及傳媒，除非法庭下令撤銷有關限制，否則必須遵循法例限制。

根據《刑事訴訟程序條例》第9P條，除非法庭覺得為了社會公正而有所需要，否則任何人不得就任何保釋法律程序，在香港以書面發佈或廣播載有任何並非條文所准許事宜的報導。

條例第9P(2)條訂明，保釋法律程序的報道，只可載有該等法律程序相關人士的姓名、被控罪行、法庭名稱、裁判官或法官姓名、受聘大律師及律師姓名、保釋法律程序的結果及保釋條件詳情、以及押後至何日何地。一旦違法，定罪後可判處罰款50,000元及監禁6個月。

【案件編號：WKCC813/21】

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