【本報訊】政府向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，擬加快免遣返聲請審核程序，惟當中有條文賦權政府禁止某人離港，大律師公會兩度發聲明促局方修正以防濫權。負責審議草案的立法會法案委員會昨於第三次會議中，極速完成草案的逐條審議，下一步將提交立法會大會。保安局代表指審議過程順利，故將提出修正案，訂明條例於2021年8月1日生效。

建制不提問禁港人離境

立法會在建制派把持下發揮橡皮圖章的作用，就《2020年入境（修訂）條例草案》召集的法案委員會僅舉行三次會議便完成審議，過程中更以疫情為由拒設公聽會，被多個關注難民團體聯署批評。在昨日會議中，未見有議員關注或將賦權政府禁港人離港的草案第3條，至逐條審議階段時，才由立法會法律顧問提出要求政府解釋，包括該條例會否擴闊入境處處長禁止某人出入境的權力。

保安局副局長區志光指，修訂是為了履行《國際民用航空公約》的國際責任，有關權力亦只會針對來港航班，重申港人的出入境自由受《基本法》第31條保障。他又指，預先通報旅客資料系統所涉及的資料，與旅客出入境時所提供的資料並沒有分別。

根據保安局就立法會法律顧問查詢的回覆文件，政府仍在制訂預先通報旅客資料系統的運作詳情，包括如何處理紀錄及數據，並擬待立法會通過草案後，才以先訂立、後審議程序提交相關附屬法例。文件亦提到，系統所收集的數據，將包括抵港乘客的姓名、出生日期、性別、旅行證件號碼及類別等。

草案中訂明如入境處事務主任「合理地認為」某聲請人能理解某語文，並能以該語文溝通，則可指示其以該語文溝通。區指以往曾有個案自稱不懂某語言，拖延程序長達48個月，故有關修訂是為了堵塞故意拖延的聲請人。