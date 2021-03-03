南韓昨日先後有兩名住療養院的男子接種英國阿斯利康（AstraZeneca）/牛津大學武漢肺炎疫苗後死亡，兩人都有長期病患。當局正調查兩宗死亡個案與接種疫苗是否有關。

同屬長期病患者

京畿道高陽市死亡男子50多歲，前日上午接種疫苗，下午心臟病發並出現呼吸困難，急救後恢復穩定，但昨早心臟病發後不治。他本身有糖尿病、腦中風等多種慢性疾病。

另一名63歲死者住在平澤市，本身患有腦血管慢性疾病，上周六下午接種阿斯利康/牛津疫苗，翌日開始出現發燒及全身疼痛等異常反應，之後情況轉差，前日轉院出現敗血症及肺炎症狀，延至昨早不治。疾病管理廳表示，正與地方當局進行流行病學調查，將透過進一步病歷調查等，確定死因是否與接種疫苗有關。

連同兩宗死亡報告，南韓中央防疫對策本部前日接獲53宗接種阿斯利康/牛津疫苗後出現不良反應的報告，當中48人接種後出現頭痛、發熱、惡心及嘔吐等較輕微的不良反應，另有三宗疑似出現類過敏反應（anaphylactoid reaction）。防疫部門表示，這與過敏反應（anaphylaxis）不同，兩者症狀類似，但前者缺乏因免疫反應引起症狀的證據。

南韓自上月26日展開疫苗接種工作以來，共收到209宗異常反應報告，當中208宗都是阿斯利康/牛津大學疫苗，另一宗是輝瑞疫苗。

韓聯社/路透社