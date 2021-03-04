47名民主派被控以《國安法》罪行，申請保釋只得15人獲批，卻遭律政司上訴，47人仍然要繼續一同還柙。香港再多47名政治犯，其家屬則未言退縮，朱凱廸太太區佩芬形容，今次案件是顯示香港政治現狀、言論自由倒退，希望世界各地及香港人繼續關注案件，「作為家屬，我希望除咗傷心、憤怒之外，我哋要堅強」，希望眾人同舟共濟，「我哋希望（家屬）可以互相扶持，亦都希望可以得到香港人支持」。

社民連梁國雄太太陳寶瑩表示，對今日聆訊結果「一啲都唔出奇」，形容是預料之內，批評現時保釋制度在《國安法》之下已被扭曲、顛倒，法官由以往認為被告會違反保釋條件、潛逃風險高，改為信納被告不會違反《國安法》罪行作為拒保基礎。

陳重申，正如辯護律師所言，律政司在證據薄弱下堅持提告，將被告帶上法庭，卻又要求將被告還柙3個月以進一步調查，對法官沒有接納有關觀點感到非常失望。她對日後正式審訊都不感樂觀，每次有關《國安法》的審訊都可令市民知道《國安法》荒謬之處及對人民的限制所在，形容被告身處小監房，「全體市民喺大監獄」。

岑敖暉太太：會上訴到高院 批法庭禁家屬內庭聽審

岑敖暉新婚太太余思朗代表岑家表示，對申請保釋被拒的結果一早有心理準備，但家人仍感到傷心，強調會上訴到高等法院，她批評今次聆訊法庭禁止任何家屬在內庭聽審，「呢個係我哋權利但我哋冇」，稱這幾天家屬完全沒見過自己親人，傳媒又不能報道大部份審訊內容，但案件關乎重大社會利益，懷疑《國安法》案件有秘密審訊的可能性 ，資訊不流通也對被告造成不公平，加上律政司要求押後3個月才展開審訊以搜證，情況並不合理、不合比例，對此感到非常傷心及憤怒。

朱凱廸太太區佩芬形容，今次案件是顯示香港政治現狀、言論自由倒退的案件，希望世界各地及香港人繼續關注案件，「作為家屬，我希望除咗傷心、憤怒之外，我哋要堅強，除咗自己要堅強，我哋嘅丈夫、妻子、仔女、學生，朋友、喺收押所裏面嘅人，全部繼續要好堅強，我哋而家同坐一條船，我哋希望可以同舟共濟，我哋希望可以互相扶持，亦都希望可以得到香港人支持」。

梁晃維林卓廷Facebook專頁同勉港人

多名續被還柙的民主派，其Facebook專頁反過來安慰港人。梁晃維Facebook專頁晚上發帖指，「晃維仲頂得住，大家放心」，同時多謝連日的律師、朋友、記者及香港人的關心，「辛苦哂大家，佢一定會撐住」，又指梁很喜歡Dear Jane的一首歌《最後一間唱片鋪》，希望市民就似歌詞一句：「祈求就似這唱片舖，一起撐到最尾，一起自豪。」

林卓廷的Facebook專頁也指，「阿廷想喺度多謝大家咁耐以黎嘅支持，亦好感恩可以同大家喺呢段時間裡面甘苦與共」，稱林同時想勉勵港人，「縱使時乖運蹇，依然要繼續艱險奮進」。

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